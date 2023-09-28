«شراع» يقدم مبادئ نجاح الشركات الناشئة في حوار مع خبير بمعهد ماساتشوستس

المصدر: الشارقة - وام

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أكد البروفيسور عمران سيد مدرِّس ريادة الأعمال والابتكار في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال لقاء تفاعلي نظّمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) حضره عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ضمن مجتمع (شراع) أن الشركات التي يؤسّسها عدة شركاء تحظى بمعدلات نجاح تفوق تلك التي يؤسّسها شخص واحد حيث تمنح القيادة المتنوعة مزيداً من القوة والثبات للشركات الناشئة ومن هنا فإنه يشجع روّاد الأعمال على الانضمام إلى مجتمعات الشركات الناشئة كمجتمع «شراع».

وأشار إلى ضرورة النمو التدريجي للشركات الناشئة وعدم التسرع في توظيف المواهب المكلفة قبل فهم ديناميكيات العمل. واستعرض عمران دراسة استقصائية حديثة تقارن بين الشركات الناشئة والقائمة وتوضح أن اتباع نهج منضبط للتوسع أمر بالغ الأهمية حيث إن التسرع في استقطاب الكفاءات الوظيفية قد يشكل مشكلة حقيقية إذا لم يكن مبنياً عن حاجة وعن فهم لمتطلبات العمل.

وحول تمويل المشاريع، أكد البروفيسور عمران أهمية اتباع نهج استراتيجي موصياً بوضع خطة عمل منظمة ومحددة الرؤية والأهداف إلى جانب بناء شبكة علاقات متينة داخل مجتمع رواد الأعمال والسعي للحصول على الإرشاد والتوجيه لاكتساب رؤى جديدة وزيادة فرص الحصول على تمويل.

وتابع: عند التواصل مع المستثمرين أو الممولين من الضروري تحديد الأشخاص الذين تتوافق رؤيتهم واهتماماتهم مع عملك وأهدافك أثناء تصميم عرضك التقديمي حيث إن تنويع مصادر التمويل الخاصة بك والنظر في خيارات مثل المستثمرين الملاك أو رأس المال الاستثماري أو التمويل الجماعي أو المنح يمكن أن يساعد في الحصول على رأس المال اللازم كما أن الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة قوة الجذب وقابلية التوسع والتتبع المستمر لتقدم عملك والإبلاغ عنه تمثّل عوامل رئيسة لكسب ثقة المستثمرين والحفاظ عليها.

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