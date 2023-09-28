دبي المكان الأمثل خليجياً في إدارة الثروات

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد «دويتشه بنك» أن دبي تعد الوجهة الأمثل لتغطية منطقة الخليج فيما يتعلق بنشاط إدارة الثروات الخاصة. وقال ماركو باجليارا، رئيس قسم الأسواق الناشئة، ضمن وحدة إدارة الثروات لدى «دويتشه بنك»، لوكالة «بلومبرغ»: دبي المكان المثالي لتغطية منطقة الخليج في مجال إدارة الثروات الخاصة، ذلك أنها متصلة على نحو جيد بكل من سويسرا والسعودية، أي أوروبا والخليج.

جاءت تصريحات باجليارا تعليقاً على خبر نشرته «بلومبرغ»، أفادت فيه أن «دويتشه بنك» عين فريقاً جديداً من كبار المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات وجميعهم كان يعمل في السابق لدى «كريديه سويس»، وغالبيتهم كان يعمل لدى مقر البنك في دبي، ما يعني أن البنك يتخذ من دبي قاعدة لتوسعه في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز