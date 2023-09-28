الإمارات تطرح صكوكاً بقيمة 550 مليون درهم الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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تخطط الإمارات لبيع صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم وعائد 4.48 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك الثلاثاء المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 5 سنوات من الآن، وتحديداً في تاريخ 24 أغسطس من عام 2028، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن طرح هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 550 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أيضاً بأن دولة الإمارات تخطط لطرح صكوك في المزاد بقيمة 550 مليون درهم، وعائد بـ 3.7 %، على أن يكون تاريخ طرح هذه الصكوك هو الثالث من أكتوبر المقبل، بينما سيحل أجل استحقاقها بعد 3 سنوات من الآن، وتحديداً بتاريخ الــ 11 من مايو 2026.

وذكرت الوكالة أن بيع هذه الصكوك يعد بمثابة إعادة فتح باب الإصدار لصكوك طرحت في وقت سابق، ولا يزال مستحقاً منها سداد مبلغ 1.1 مليار درهم. وأضافت وكالة «بلومبرغ» أن عائد هذه الصكوك يقدر حالياً بـ 4.785 %.

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