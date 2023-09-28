40 % نمو أعداد الشركات الجديدة بغرفة دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي – البيان

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قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى الإعلام العربي: «تشير إحصاءاتنا الحديثة إلى أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي (يناير - أغسطس 2023) بلغ حوالي 41.450 شركة جديدة، بنسبة نمو بلغت 40.5 % مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال الفترة نفسها من العام 2022».

وأشار لوتاه إلى تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة، حيث تصدرتها دول مثل الهند وباكستان ومصر وسوريا وبنغلاديش والمملكة المتحدة والصين والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد شركات دول مجلس التعاون الخليجي بعضوية الغرفة تخطى 14.200 شركة مع نهاية أغسطس الماضي.

وتأتي هذه المعطيات امتداداً للنمو القوي الذي سجلته غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نمت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 7 % في النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها إلى 137.6 مليار درهم، مقارنة مع 129.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. كما أصدرت الغرفة 357 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023. وأصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 2402 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 2.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 2326 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة نمو تخطت 108 % في قيمة سلع وبضائع دفاتر الإدخال، ونسبة نمو بلغت 3.3 % في عدد دفاتر الإدخال المؤقت الصادرة والمستقبلة.

حوكمة

من جهة ثانية، اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الندوة الثانية ضمن سلسلة الحوكمة، وهي مجموعة من الجلسات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية، بما فيها القوانين والحوكمة التي تشكل أساس التخطيط الجيد لتعاقب القيادات، ونجاح الشركات العائلية. وشارك في الندوة 35 من ممثلي الشركات العائلية، لمناقشة سبل تحقيق النجاح طويل الأمد للشركات العائلية.

شارك في الندوة السير جيمس ويتس عضو مجلس إدارة «مجموعة ويتس»، ورئيس مجلس الإدارة الأسبق للمجموعة، إحدى أكبر الشركات العائلية المتخصصة في قطاع البناء والتطوير والخدمات العقارية في المملكة المتحدة، كما ترأس لجنة حكومية خاصة لصياغة مبادئ حوكمة الشركات الخاصة في المملكة المتحدة، وفردان الفردان الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة الفردان، إحدى المجموعات العائلية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتبادل الخبرات، ومناقشة المجالات المهمة، بما في ذلك تعاقب القيادات والملكية المشتركة، وإعداد الجيل القادم، وحل النزاعات، والاجتماعات العائلية، بالإضافة إلى توظيف الكفاءات القيادية من غير أفراد العائلة.

دراسة حالة

وتضمنت الندوة دراسة حالة تفاعلية حول حوكمة الشركات العائلية، حيث شارك الحضور في مناقشات ثرية للتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة حوكمة الشركات العائلية. ووفرت هذه الدراسة فهماً شاملاً لعناصر النجاح الرئيسة في إرساء هيكليات قوية للحوكمة العائلية، وتأثير الحوكمة على أداء الشركة وعملية صنع القرار. وتعليقاً على تنظيم الندوة، قال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «من خلال قيادتها مبادرات مركز دبي للشركات العائلية، تلتزم غرف دبي بتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وتوفير الفرص اللازمة لتوسيع معارف وخبرات الشركات العائلية، بشأن أهمية الحوكمة، للحفاظ على نموها واستمراريتها. ونحن ملتزمون بزيادة وعي الشركات العائلية حول قضايا الحوكمة، ونحرص على استضافة الشركات العائلية العالمية لعرض تجاربها، وتبادل المعرفة مع نظيراتها في دبي».

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