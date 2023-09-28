تيم كلارك: خطط مستقبلية كبيرة لـ«طيران الإمارات»

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن الناقلة لديها خطط مستقبلية كبيرة للتوسع على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضم طائرات جديدة إلى أسطولها، وكذلك إضافة وجهات جديدة إلى شبكاتها، وغير ذلك من صور التوسع.

جاء ذلك في تصريحات لكلارك في مقابلة تليفزيونية أجراها أمس على هامش مشاركته في فعاليات «المهرجان العالمي للطيران 2023» المُقام حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال كلارك: «فيما يتعلق بالحقبة الجديدة في عمر «طيران الإمارات»، لدينا خطط كبيرة لتوسع الناقلة. وتشمل هذه الخطط أسطولاً جديداً، أعداداً أكبر من الطائرات، وشبكة أكبر، والتعاون مع «فلاي دبي». لذا، أعتقد أن الأمور ستكون جيدة.

لقد تعلمنا الكثير من أزمة جائحة «كوفيد 19»، حيث أعادت ترتيب أفكارنا، وكذلك أعادت ترتيب عملياتنا. وخرجنا من هذه الأزمة بتحقيق أكبر ربح حققناه على الإطلاق في تاريخنا، وكان ذلك خلال العام الماضي، وهذا العام سيكون الوضع أفضل».

وتطرق كلارك إلى طُرُز الطائرات التي تعتزم «طيران الإمارات» التركيز على ضمها إلى أسطولها في المستقبل، فقال: «نتباحث مع «بوينغ»، كما نفعل الشيء نفسه أيضاً مع «إيرباص»، كما نُعين أعداداً كبيرة من الطيارين، ومنهم العديد الذين يقودون الطائرات من طراز «إيرباص إيه 380» أو غيرها من الطرُز، وذلك ببساطة لأننا سننقل بعضاً من هؤلاء الطيارين لقيادة الطائرات من طراز «إيرباص إيه 350»، والتي ستنضم إلى أسطولنا في يوليو وأغسطس من العام المقبل.

ولدينا من هذا الطراز 50 طائرة تسلمناها في طلبية سريعة. لذا، يتعين علينا تدوير طيارينا بين طرُز الطائرات، وهذا يقتضي تعيين المزيد من الطيارين».

وأضاف: «نأمل أن تصلنا الطائرات من طراز «بوينغ 777 - 9» نهاية عام 2025، بينما ستصل إلينا الطائرات من طراز «إيرباص إيه 350» خلال العام المقبل. ونحتاج المزيد من طائرات «بوينغ 777 - 9» على الأرجح في المستقبل، وذلك بسبب إحالة العديد من طائرات «إيرباص إيه 380» إلى التقاعد.

إننا ننظر إلى الطائرات من طراز «إيرباص إيه 350 - 1000» بجدية إلى حدٍ بعيد. ولا زالت الطائرات من هذا الطراز تعاني من مشاكل في الدفع عند الالتفاف. ونأمل أن يجري حلها في غضون العامين المقبلين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز