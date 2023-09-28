«إعمار» يواصل تصدّر تداولات سوق دبي للجلسة الثالثة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» على 40% من سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة 105.25 ملايين درهم، وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً سيولة جاوزت 62.6 مليون درهم، مغلقاً عند سعر 7.7 دراهم.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4142.12 نقطة، منخفضاً بـ 0.29 %، في ختام التداولات.

وجاء سهما «دبي للمرطبات» و«الخليج للملاحة» في مقدمة ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي في ختام جلسة أمس، وارتفعا 8.3 و3.4 % على التوالي.

شراء

وارتفعت في سوق دبي أسهم تكافل الإمارات 2 %، وعمان للتأمين 1.98 %، وأمانات القابضة 1.9 %، واكتتاب القابضة 1.5%، وأرامكس 1.4 %، وسالك 0.92 %، والعربية للطيران 0.73 %، في حين استقر سهما «شعاع كابيتال» و«ديوا» عند سعرهما السابق 0.350 درهم و2.57 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 114.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 99.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9811.99 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ 0.01 %، وشهد السوق صعود أسهم مجموعة أرام 14.96 % ودار التأمين 14.8 % بالحد الأقصى، وزاد فودكو الوطنية 9.3 %، ورأس الخيمة للإسمنت اﻷبيض 5.4 %، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.1 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 218.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة قاربت 107.8 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 99.8 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.26 مليار درهم موزعة بواقع 993.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و262.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 232.14 مليون سهم عبر تنفيذ 18.44 ألف صفقة.

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