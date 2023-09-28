اتفاقية لاستقطاب المواهب العالمية إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مكتب أبوظبي للمقيمين، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم المجتمع المزدهر في الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل المواهب، و«في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، مذكرة تفاهم تعنى بتوفير أفضل الخدمات للمقيمين الحاليين والجدد. وقّع مذكرة التفاهم حارب المهيري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، وأتول مروه الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة «في إف إس غلوبال».

وقال حارب المهيري: «مع التزامنا الثابت بتعزيز مكانة أبوظبي العالمية، باعتبارها الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب، فإن تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مع «في إف إس غلوبال»، هو بمثابة منصة لإتاحة التكامل السلس بين أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم، واندماجهم في المجتمع المحلي للإمارة، وتعزيز جذب واستبقاء أفضل المواهب العالمية في أبوظبي».

نقاط القوة

وستسلط الرؤية المشتركة بين الجهتين، الضوء على نقاط القوة والسمات الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، والتي تجعلها وجهة جذابة ومرحبة بالجميع من شتى أنحاء العالم.

وقال أتول مروه: «يشرفنا أن نكون شركاء موثوقين لمكتب أبوظبي للمقيمين، كما تسعدنا المشاركة على نحو حيوي في الجهود الهادفة لجذب الجميع من أجل زيارة الدولة والإقامة فيها. ونتطلع لتزويدهم بأفضل الخدمات على مستوى القطاع».

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي توفرها أبوظبي للمواهب العالمية وعائلاتهم، على الصعيدين المهني والشخصي.

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