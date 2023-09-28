لينكدإن تكشف أبرز 10 شركات ناشئة في الدولة 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأبرز 10 شركات ناشئة في الإمارات، وذلك للشركات التي أظهرت نمواً استثنائياً خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وركود أسواق العمل، أظهر سوق الإمارات مرونة في مواجهة التقلبات وزيادة في التوظيف بـ49 % أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس عام 2019 قبل الوباء. وقد انتقلت هذه المرونة إلى عالم الشركات الناشئة، حيث استطاعت الشركات المدرجة في القائمة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية والاستمرار في الابتكار والاستثمار في أفضل المواهب، في مؤشر على الفرص المستقبلية التي تنتظرها.

يتم نشر قائمة لينكدإن لأبرز الشركات الناشئة سنوياً، وهي مصممة لتكون مصدراً موثوقاً به يقدم إرشادات للمهنيين الذين قد يبحثون عن فرص عمل جيدة مع الشركات الناشئة. وتضم قائمة أبرز الشركات الناشئة في الإمارات للعام 2023: «إيكار» و«كفو» و«ذا چيفينج موڤمنت» و«هاب باي» و«بيور هارفست للمزارع الذكية » و«يوك براندز» و«ياب» و«تابي» و«نيم كارد» و«جربتيك».

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