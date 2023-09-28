‏«&e» تنضم إلى تحالف «إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «&e» ، أمس عن انضمامها إلى تحالف «إديسون» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعزز التزامها بإحداث تأثير إيجابي حول العالم من خلال إعطاء الأولوية للشمول الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد تحالف «إديسون» الذي انطلق عام 2021، مبادرة عالمية تسعى إلى تحسين حياة الملايين من الأشخاص من خلال تمكين وصولهم إلى الحلول الرقمية في مجالات الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، بأقل التكاليف الممكنة. وتعهدت «&e» عبر انضمامها لهذا التحالف، بالمساهمة الفعالة في هذه المهمة، والسعي المتواصل لتحسين حياة 30 مليون فرد، من خلال تعزيز وصولهم إلى الشبكة، وتوفير الخدمات المالية الرقمية، والتعليم التكنولوجي لهم بحلول عام 2025.

وفي هذا الإطار، تم تعيين حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ «&e»، كأحد قادة هذا التحالف، تقديراً لدوره البارز في العمل جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة لدفع تحقيق الشمول الرقمي على مستوى العالم. وأشار حاتم دويدار، إلى أهمية الانضمام إلى هذا التحالف في التأكيد على رسالة المجموعة في توحيد الجهود العالمية، وتعزيز العمل المشترك من أجل ربط المجتمعات ودعم التحول الرقمي العالمي.

وقال إن انضمامنا إلى تحالف إديسون يعكس التزامنا بتحقيق الشمول الرقمي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من قدرات العصر الرقمي سريع التطور، ويمثل سعينا لدعم المجتمعات التي تعاني من نقص خدمات الإنترنت، أحد القيم الأساسية في «&e»، ويتجسد ذلك بحرصنا على المساهمة في توفير حلول الاتصال لمختلف الأفراد والمجتمعات، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف دويدار إن «&e» تلتزم بالعمل وفقاً لرؤية وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مواجهة تحديات الشمول الرقمي، وينصب تركيزنا على تجاوز العقبات المرتبطة بالتكاليف وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتوفير إمكانات العصر الرقمي للجميع.

من جانبه، قال كلاود دير، ممثل الرئيس لتحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إن تحالف إديسون يشكل منصة فريدة من نوعها تضم شبكة واسعة من الشركاء والجهات المعنية، لا سيما الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص لضمان استدامة هذا النموذج الإنمائي والوصول إلى الشمول الرقمي العالمي الذي يؤثر بشكل إيجابي على حياة مليار شخص حول العالم بحلول عام 2025، ويسعى لتحفيز المزيد من الشراكات لتحقيق هذه الأهداف، وتبادل الأفكار والمعرفة وتبني أفضل المبادرات في هذا الإطار.

وتم تعيين هاريسون لانج، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «&e»، ضمن الإدارة التنفيذية لتحالف «إديسون»، ليلعب دوراً محورياً في حشد الجهود المشتركة عبر جميع عمليات «&e»، والعمل على مواءمتها مع جهود التحالف والمساهمة في زيادة الاستثمار في قطاع التحول الرقمي.

وقال لانج إن الانضمام إلى تحالف إديسون يمثل فرصة مهمة تحرص«&e» من خلالها على إحداث تأثير إيجابي دائم من خلال تحقيق الشمول الرقمي العالمي ودعم أهداف التحالف. كما أعتز بانضمامي إلى هذا التحالف الذي يضم مجموعة من صناع القرار في هذا المجال.

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