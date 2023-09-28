الإمارات وجهة سياحية عالمية مرغوبة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. وقال: نحن فخورون بأن الإمارات اكتسبت سمعة طيبة كوجهة سياحية عالمية مرغوبة. وأشار إلى أن الإمارات هي المكان الطبيعي لقمة مستقبل الضيافة، حيث يترقب قطاع السياحة والضيافة في الإمارات تحقيق نقلة نوعية.

وقال: يأتي الناس إلى هنا من جميع أنحاء العالم لأنهم يعرفون الإمارات كبلد آمن ومرحب، بالإضافة إلى التمتع والاسترخاء والقيام بالأعمال التجارية والتعرف على العالم. وأضاف إن تكريم الفائزين بجائزة القيادة ضمن «قمة مستقبل الضيافة» يعني الاحتفاء بالقيم التي نتشاركها ونقدر الصدق والوضوح والالتزام والاحترافية والتفاني من أجل الصالح العام.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في إحدى جلسات اليوم الختامي «قمة مستقبل الضيافة» ضمن فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة». كما قام معاليه بجولة تفقد خلالها أجنحة الشركات السياحية المشاركة في المعرض المقام على هامش الفعاليات، كما كرم الفائزين بجائزة القيادة في ختام فعاليات القمة.

جلسة مهمة

وشهد اليوم الختامي جلسة مهمة حول «تجارب السفر وتأثير الضيافة العربية»، شارك فيها جنى بدر مدير عام شركة (ذا بنش) الشركة المسؤولة عن تنظيم القمة والدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، وتناولت المناقشات الوضع الحالي لصناعة السياحة والضيافة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وما قامت به المملكة العربية السعودية من استثمارات كبيرة في قطاع السياحة، كما شهد اليوم الختامي للقمة العديد من الجلسات تناولت الهندسة المعمارية للفنادق، وسوق الضيافة العربية، بالإضافة إلى عروض تقديمية حول السياسات العامة في قطاع السياحة وجلسات خاصة لمناقشة مستجدات الاستثمار الفندقي، وتم توقيع العديد من الصفقات، كما وقعت مجموعة «بوتيك» السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «Sommet Education» التعليمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى استقطاب أبرز المواهب في المجال للانضمام لفريق عمل مجموعة بوتيك. كما سيتم إعداد برامج تدريبية ميدانية للطلاب لتمكينهم من الحصول على خبرة عملية مباشرة واكتساب مهارات احترافية.

كما أعلنت شركة روتانا، التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن توسيع محفظة مشاريعها عبر 30 فندقاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سيضيف ما يقارب 5800 غرفة إضافية إلى محفظة روتانا حول العالم.

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