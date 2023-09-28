«تشيسترتونز» توسع نشاطها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أقدمت شركة تشيسترتونز، العاملة في مجال الاستشارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على افتتاح مكاتب جديدة لها في دبي، في خطوةٍ تعكس توسعها بالإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وزادت «تشيسترتونز» نسبة إشغال مكاتبها في بلازا مارينا بدبي، بأكثر من الضعف، استجابةً للارتفاع الكبير في عدد العملاء والقوى العاملة، وزيادة معاملاتها العقارية، مدفوعةً بالازدهار المستمر والنمو الذي يشهده قطاع العقارات في دبي.

وقال نيك ويتي الرئيس التنفيذي للشركة: «تفخر شركتنا بكونها في الطليعة على صعيد كلّ ما يتعلق بالعقارات في دبي، بالتوازي مع مواصلة تعزيز حضورها ومكانتها في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وبفضل حملتنا الجارية على قدم وساق للتوظيف عبر كافة خطوط الخدمة، وقاعدة عملائنا دائمة التوسُّع، وفريق خبرائنا المميّز، فقد أقدمنا على توسيع مساحتنا المكتبية الحالية، واستحوذنا على مساحات إضافية من الطراز الرفيع، للمضي قُدماً بأعمالنا نحو مزيدٍ من الإنجازات والنجاح».

وتزاول «تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أعمالها حالياً في كافة أنحاء المنطقة، وتمتلك مكاتب في دبي وأبوظبي والرياض، مع اعتزامها التوسُّع إلى رأس الخيمة قريباً.

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