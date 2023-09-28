«أيميا باور» تجمع 86 مليون دولار لمشروع في تونس

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت شركة أيميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 86 مليون دولار بهدف إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في مدينة القيروان التونسية بقدرة تصل إلى 120 ميجاوات لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

حضر حفل إعلان اتفاق الإغلاق المالي كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية، وأحلام باجي السائب رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمدير العام العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، وسفيرة الإمارات في تونس إيمان السلامي، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة إيميا باور، ونيكولا فيليكس مدير الصناعة الإقليمي للبنية التحتية وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وستقوم شركة القيروان للطاقة المملوكة لشركة أيميا باور وتتخذ من مدينة متبسطة بولاية القيروان مقراً لها بتولي عمليات بناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة تلك، فيما سيتم تمويل المشروع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث من المتوقع أن توفر المحطة الطاقة النظيفة لـ43 ألف أسرة تونسية.

وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور: يسعدنا أن نتوصل إلى الإغلاق المالي الناجح لمحطة الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاوات في تونس، والذي يعد باكورة مشاريعنا في تونس، موضحاً أن نجاح الإغلاق المالي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بشركة «أيميا باور».

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