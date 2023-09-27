«أمازون الإمارات» تطلق تحدي «ترانسند» للابتكار في قطاع البيع بالتجزئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أمازون الإمارات» عن إطلاق تحدي «ترانسند» للابتكار، وهي مسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الاستراتيجي لدى ألمع العقول من طلاب الجامعات في الإمارات.

وتدعو المسابقة المئات من الطلاب في عدد من الجامعات الرائدة على مستوى الدولة، لتطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تؤثر على تجارب العملاء والبائعين التي تسعى أمازون إلى تحسينها بصورة مستمرة.

وتتناول مسابقة فرق الطلاب عدداً من أبرز وأهم المواضيع المتعلقة بقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تتصدر اهتمامات العملاء والبائعين في الوقت الحالي، وتشمل تعزيز الإنتاجية، والاستدامة، وضمان تحقيق التميز في عمليات التوصيل.

وستتاح الفرصة للطلاب الذين يتأهلون إلى مرحلة التصفيات النهائية، زيارة مواقع أمازون التشغيلية، والحصول على الإرشاد والتوجيه من خبراء الشركة، والتعرف على ثقافة الشركة التي ترتكز على العملاء، والاطلاع على مبادئ القيادة التي تتبعها الشركة في مختلف أقسامها وعملياتها. وقد تبنت شركة أمازون تطبيق الفكرة الفائزة في المسابقة لدعم الطلاب وتحفيزهم على أن يكونوا جزءاً من صناع مستقبل الخدمات اللوجستية في الإمارات.

وقالت ميلينا ألفارادو، مديرة الموارد البشرية في عمليات أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يعكس تحدي ترانسند للابتكار التزامنا الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية الشابة.

وذلك من خلال تعزيز مبدأ الابتكار والقدرة على الإبداع بين قادة أعمال المستقبل. ومن خلال تعاوننا في هذه المبادرة مع عدد من الجامعات المرموقة في الدولة، نهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة وتعريفهم بعالم أمازون الواسع وبشغفنا بمواصلة الابتكار لصالح العملاء.

وستطرح المسابقة على مرحلتين؛ تتمثل الأولى بالعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالأعمال التي تنفذ خلال جدول زمني ضيق للغاية، تليها مواجهة مشوقة بين أفضل ثلاثة فرق من كل جامعة في نهائيات المسابقة. وسيحصل الفريق الفائز على تدريب عملي في شركة أمازون الإمارات، بينما ستحظى الفرق المتأهلة الأخرى بفرصة تسريع عملية إجراء مقابلات لأعضائها مع مسؤولي أمازون للحصول على فرص تدريب عملي في الشركة.

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