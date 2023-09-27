إطلاق منصة تمكين اقتصادية مبتكرة من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة آي بي إم سي، الاستشارية للخدمات المالية ومقرها الإمارات وإي ماركت بليس، مقدمة خدمات التدفق التجاري، نظام تدفق التجارة العالمية، وهو منصة تربط أكثر من 100 دولة وأكثر من 30 قطاعاً لتمكين الاقتصادات والصناعات والشركات ودعم مشاريعها وتجارتها.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أخيراً في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور وزراء ودبلوماسيين وشركات متعددة الجنسية. ويضم نظام تدفق التجارة الدولية للصناعات أكثر من 15 شركة مدرجة من أكثر من 15 قطاعاً صناعياً.

حضر حفل الإطلاق حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة التجارة الدولية – الإمارات والشيخ خالد بن أحمد آل حامد، رئيس مجموعة آي بي إم سي الدولية، وساجيت كومار بي كيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام، وهنري جونز أمولي، عضو مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة في بابوا غينيا الجديدة التي تعد أول دولة تطلق نظام تدفق التجارة الدولية للصناعات من الذهب. كما حضر الحفل سفراء ودبلوماسيون من أكثر من 30 دولة، وقادة أعمال عالميون.

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