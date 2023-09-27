عبدالله القاسمي يفتتح «معرض الساعات والمجوهرات» بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، فعاليات النسخة الـ52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتجول سموه في أروقة المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، واطلع على أحدث التصاميم والإبداعات من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

والتقى سموه خلال جولته في المعرض أبرز العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة الذين قدموا شرحاً عن أحدث الطرق والأساليب المبتكرة في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وزار سموه ورشة صاغة الإمارات واستمع إلى شرح عن الفعاليات التي تقدمها الورشة والتصاميم الخاصة بتجميع الأصداف.

يُعد «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة ويتيح الفرصة لزواره لاقتناء القطع الثمينة النادرة، والشراء المباشر من العارضين إضافة إلى عقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجد الصانعين في أسواق المنطقة، وتبادل الخبرات والآراء للتعرف إلى مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات.

وتحظى النسخة الـ52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

رافق سموه خلال جولته في المعرض كل من عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.

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