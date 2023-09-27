«فيدسكولا» تستقطب شركة (NTIS) لأمن معلومات للعمل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيدسكولا» (VIDSCOLA)، العاملة في مجال توفير خدمات التحول الرشيق والمرن بالمنطقة ومقرها دبي، عن إبرام اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، السعودية العاملة في مجال البحث والتطوير وحلول الاتصالات وأمن المعلومات، لتنفيذ أول مشروع لمنصة (Jira Align) بالقطاع الحكومي والعام في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل هذا المشروع الرائد خطوة بارزة في الاعتماد على منهجيات العمل المرنة والإدارة الرشيقة في قطاع البحث والتطوير، مما يفتح الباب أمام تحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير العمليات.

وتعد منصة Jira Align، التي طورتها شركة أتلاسيان (Atlassian)، أداة قوية تربط استراتيجيات الأعمال بالتنفيذ التقني، وتحقق مؤسسات البحث والتطوير، مثل الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من خلالها توافقاً سلساً بين فريقها ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية بشكل فعال، مما يجعل جميع الأعمال مرئية في وقتها الفعلي، ويضمن هذا التكامل السلس بين استراتيجيات الأعمال والتكنولوجيا اتخاذ كل قرار أو إجراء بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

وتواجه كيانات البحث والتطوير تحدياً رئيسياً يدعوها إلى ضرورة زيادة الرؤية والشفافية في عملياتها في الوقت الفعلي، وتعزيز التعاون بين فرق عملها، تجنباً للفشل في إدارة مشاريعها التقنية، وتعالج منصة (Jira Align) هذه التحديات من خلال تجميع البيانات على مستوى الفريق، بما يسمح برؤية جميع الأعمال عبر أقسام المؤسسة، ما يمكن كيانات البحث والتطوير، وفي مقدمتها الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة مواردها بشكل فعال، وتحديد تبعات قراراتها بكل دقة.

وقال بندر الجابري، رئيس قطاع البرامج في الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات (NTIS)، إن التنفيذ الناجح لمنصة Jira Align سيعد علامة فارقة في تسيير وإدارة أعمال الشركة، وتأكيداً مهماً على التزامها وتفانيها في تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

ويضيف الجابري: «من خلال الشراكة مع فيدسكولا، تمكنا من تطوير نهج متدرج يسمح لنا بتطوير مهارات وقدرات فريقنا بطريقة منهجية، وقد اخترنا فيدسكولا لخبرتها العميقة في مناهج وأطر تحول الأعمال للإدارة الرشيقة، والتي تسمح لنا بالتركيز على عوامل النجاح، ومعالجة العوائق المحتملة خلال انتقالنا إلى منهج العمل السريع».

وأضاف: «مع منصة Jira Align، نحن واثقون من نجاحنا في ربط كل فريقنا باستراتيجية المؤسسة، وتحسين القيمة المقدمة للعملاء بشكل أفضل، بما يضمن الاستجابة بشكل أسرع وأعلى جودة لمتطلباتهم، وهو أمر نضعه ضمن أولوياتنا القصوى».

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