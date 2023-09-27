«تشيناليسيس»: دعم الإمارات للابتكار يحفز ازدهار العملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أشاد تقرير «تشيناليسيس» - الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليلات البلوكتشين - بتعامل حكومة دولة الإمارات مع العملات المشفرة، معتبراً أنها «واحدة من مراكز العملات المشفرة الرائدة في العالم، وذلك بفضل لوائحها الصديقة للابتكار وموهبتها في جذب رواد الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا المالية».

وأشار التقرير إلى مجموعة من الإصلاحات الحكومية كأسباب لازدهار العملات المشفرة في الإمارات، مشدداً على أن المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات تجتذب المبدعين، وفي الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2023، تدفقت معاملات عملات مشفرة بقيمة 35 مليار دولار عبر الدولة.

استراتيجية شاملة

ويرغب العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وعمال تعدين البيتكوين في القيام بأعمال تجارية في الإمارات، وفي يونيو 2023، أبدى التوأم الملياردير وينكلفوس، مؤسسا بورصة جيميني، اهتمامهما بتأسيس عمليات في الإمارات، وبعدها افتتحت «بايبيت» و«كريبتو. كوم» مكاتبهما في الإمارات.

ويرى باحثو «تشيناليسيس» أن الإمارات كانت في طليعة ابتكارات العملات المشفرة لسنوات، إذ إنه في 2016، أطلقت مدينة دبي استراتيجية مفصلة لتقنية البلوكشين، حيث امتلكت سلطات دبي رؤية بعيدة المدى لكيفية إعادة تشكيل المدينة باستخدام العملات المشفرة.

وأشاد التقرير أن الاستراتيجية الإماراتية تتميز بشمولها، وتتناول تكوين الشبكة، ونماذج التشغيل وحقوق الملكية الفكرية لمستخدمي blockchain، والعقود الذكية، ومعايير البيانات.

إجراءات تنظيمية

وفي عام 2022، أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، ذات التوجُه المؤيد للعملات المشفرة، وذكر التقرير أن نهج دبي هو نموذج لموقف أوسع مؤيد للعملات المشفرة من جانب دولة الإمارات، ويستشهد بتدوين سوق أبوظبي العالمي لأول إطار تنظيمي للعملات المشفرة في العالم، مشيراً إلى أنَ المزيد من الإصلاحات أعطت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والجهات التنظيمية المحلية الأخرى حرية التصرف عندما يتعلق الأمر بالتنظيم وخصصت المناطق الاقتصادية الحرة جانباً.

وفي أبريل 2023، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء استقبال طلبات ترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وبناء على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة أصبحت كافة الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية والتي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) مطالبة بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب للحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين يتعين على كافة الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA بالإضافة إلى موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع وفق إجراءات موحدة بين الهيئة والسلطة تضمن سهولة وسرعة الحصول على الترخيص.

وفي تحليل التقرير، فإن كل هذه الجهود لها تأثير صافٍ، حيث جذب شركات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية وتعزيز الابتكار، والتي تساعد على توضيح سبب تميز دولة الإمارات بين العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم التي غامرت في مجال العملات المشفرة، بدرجات متفاوتة من النجاح.

تعدين البيتكوين

وأوضح التقرير أنَ "أحد التأثيرات النهائية هو الموقف الإماراتي المؤيد للتشفير والذي ساهم في جذب شركات تعدين البيتكوين، وأشار المعلق جاران ميلرود في يوليو 2023، إلى أن قدرة التعدين التشغيلية في الإمارات زادت إلى 400 ميجاوات، أو 4% من معدل التجزئة العالمي لبيتكوين".

مواقف صارمة

ولا يعني موقف الإمارات أنَ الجهات التنظيمية لديها غير راغبة في اتخاذ موقف صارم، أو أن لديهم أي صبر على الاحتيال أو غيره من المخالفات، ففي أغسطس الماضي، فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية غرامة على بورصة الأصول الرقمية OPNX بقيمة 2.7 مليون دولار لعدم الالتزام بمعايير التسويق والإعلان في الإمارات.

وترى لورا إيناميدينوفا، الشريكة في شركة «إيليمونيتال كابيتال» ومقرها دبي، أنَ المسؤولين المحليين أصبحوا أكثر صرامة في الأشهر الأخيرة تجاه أي محاولات للاحتيال.

وقالت إيناميدينوفا لموقع «بي إن كريبتو» المتخصص في العملات المشفرة: "تُظهر التحركات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية في دبي أنها أصبحت أكثر صرامة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وبلوكتشين، وهو ما لا يشكل مفاجأة".

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