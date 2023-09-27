نمو الصين الاقتصادي وأسعار الفائدة تتلاعب بالأسهم الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم إتش اند إم بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، لكنها سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم إن.إن جروب بما يقارب سبعة بالمئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع وتعافى من أدنى مستوى في شهر مع اقتناص مستثمرين لأسهم‭ ‬شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكاي 0.18% إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 2379.53 نقطة.

واحتاج مستثمرون إلى شراء أسهم بنهاية الجلسة حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعتبر سبتمبر نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74% مما قدم أكبر دعم لنيكي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52% و4.07% على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72% ليصبح الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو تراجع 1.52% مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.

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