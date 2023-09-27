بمشاركة 500 عارض محلي وعالمي.. انطلاق فعاليات معرض الساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة؛ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث يشارك فيه أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

تصاميم

وقدم المشاركون في المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024. إلى جانب عرض استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من التقاليد والثقافات المختلفة حول العالم، وسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

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