بمشاركة 1921 عارضاً من 61 دولة.. «أوتوميكانيكا دبي 2023» ينطلق الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق يوم الاثنين المقبل معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، للانعقاد مجدداً في دورته العشرين المميزة.

وسيشغل المعرض الذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام جمهور عالمي واسع.

وسيستقبل المعرض، الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت»، أكثر من 1921 عارضًا من أكثر من 61 دولة وسيضم 20 جناحًا دولياً رسمياً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 45 ألف زائر، حيث تعد الدورة الـ 20 للمعرض مركزًا رئيسيًا للتواصل لمجتمع خدمات المركبات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط معتمداً بذلك على النجاح القياسي الباهر الذي حققته الدورة السابقة من المعرض، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32%).

وتتصدر الاستدامة والكفاءة جدول الأعمال في منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility المخصصة، لاستكشاف مركبات الوقود البديلة، وتقنيات القيادة والرقمنة والاتصال والبنية التحتية الذكية، حيث سيتم افتتاح هذه الجلسة من قبل المهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والتي ستقدم من خلالها لمحة عامة عن رؤية دولة الإمارات للتنقل المستقبلي في يوم افتتاح المعرض.

منصة فريدة

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»: «شهد العقدان الماضيان نمواً هائلاً في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في الشرق الأوسط وحده إلى 704 مليارات دولار بحلول عام 2025، حيث يعد معرض أوتوميكانيكا دبي منصة مثالية فريدة من نوعها لتوسيع شبكة العلاقات في المنطقة وعقد الشراكات الجديدة وتعزيز التوسع في السوق».

وأضاف:«سجل معرض أوتوميكانيكا دبي في العام الماضي، أكبر نسبة حضور على الإطلاق، مع توقعات بتسجيل حضور أكبر في دورة هذا العام، حيث يمكن للزوار التعرف على العديد من الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها حديثاً إلى المعرض، بما فيها كلاً من: منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility ومؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم، وكلاهما يؤكد على تركيزنا الرئيسي على الاستدامة لدورة عام 2023 من المعرض».

تكنولوجيا التشحيم

وسيتم انعقاد مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم في اليوم الأول من المعرض، والذي يقع في منطقة بت ستوب 3 في ساحة المركز التجاري، وهو مخصص لاستكشاف كيف يمكن لسوق إضافات مواد التشحيم أن يحقق أهدافه البيئية، وهي مسألة ذات أهمية خاصة تماشياً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات

وستكون أبرز فعاليات اليوم الثاني من المعرض، هو انعقاد حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي، التي أصبحت الآن في دورتها الثالثة احتفالاً بالتميز والابتكار في صناعة المركبات، حيث وصل الآن عدد المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية إلى 30 مرشحاً تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز حكام الصناعة العالميين والإقليميين، وتتضمن دورة هذا العام من المعرض أيضًا العديد من فئات الجوائز الجديدة، تشمل كلاً من: جائزة«أفضل مشروع للتحول الرقمي»، وجائزة«أفضل منتج رقمي، وجائزة»أفضل شركة ناشئة للعام«وجائزة تقدير خاصة سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز، كما زاد الاهتمام بشكل ملحوظ في دورة هذا العام من المعرض بقسم»النساء في قطاع السيارات".

كما سيتم انعقاد مؤتمر فعالية أفريكونيكشنز الشهيرة خلال اليوم الثالث من معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، حيث تم تصميم هذه المنصة لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين، إذ أصبحت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر جاذبية لصناعة السيارات العالمية في أوقات ركود أسواق المبيعات وزيادة اللوائح القانونية في الأسواق المتشبعة، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية الفرص المستقبلية في سوق خدمات السيارات الإفريقية النامية.

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