هيئة الأوراق المالية تطلق برنامج «رواد الأسواق»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع برنامج «رواد الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية، وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية، بما يحقق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي بالدولة.

حضر مراسم إطلاق البرنامج -والتي عقدت في مقر الهيئة بأبوظبي - الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وعبد الله السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المديرين والمسؤولين لدى الجهات المشاركة.

وجرى على هامش إطلاق البرنامج، توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وكل من صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تؤسس لشراكة استراتيجية وعمل مشترك، يسهم في بناء الكوادر العلمية المواطنة، ويؤسسهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، بما فيها مجال أسواق الأوراق المالية، وتعريفهم بمبادئ الاستثمار فيها، وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة في ظل التطور التكنولوجي، ووفقاً للأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات.

وقّع المذكرات من الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، ومن صندوق الوطن ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، ومن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، عبد الله السويدي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي.

وأعربت د. مريم السويدي، خلال كلمتها الافتتاحية لإطلاق البرنامج، عن شكرها وتقديرها لصندوق الوطن، لرعايته الكريمة لمبادرة الهيئة، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لدعمها للبرنامج، وأعلنت عن انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين الهيئة وشركائها، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، كما أشادت بأدوار الصندوق السامية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة بشكل عام، ومبادراته الطموحة التي يتبناها لتأهيل وتدريب الشباب، والارتقاء بمعارفهم إلى المستويات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل بكل احترافية ومهنية.

وتقدمت بالشكر كذلك للمؤسسة الاتحادية للشباب على مبادرتها بإشراك الشباب في مجالس الإدارات، ونوهت بتوجيه مجلس إدارة الهيئة بتمكين الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والاستثمار في الشباب، وتطوير برنامج كفء وفعال، يراعي طاقاتهم، ويؤهلهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، ويزودهم بالإمكانات والأدوات التي تمكنهم من المنافسة، وتحقيق أفضل الإنجازات عالمياً.

خطط

وقالت مريم السويدي: «يعتبر إطلاق الهيئة لبرنامج «رواد الأسواق المالية»، خطوة هامة تؤكد إدراك الهيئة لمسؤوليتها المجتمعية، ولرسالتها تجاه المجتمع والوطن، وتضاف إلى مسيرة إنجازات الهيئة على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث لم تدخر الهيئة وسعاً منذ تأسيسها في الأخذ بزمام المبادرة لتهيئة البيئة الداعمة، وتبنّي خطط العمل التي تصب في مصلحة الشباب والعاملين في القطاع المالي بشكل عام، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الهادفة، وتقديم برامج تدريبية ونوعية متخصصة، وشهادات مهنية ذات جودة عالية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يواكب التحديات والمستجدات في القطاع المالي، ويؤهل الموارد البشرية للخوض، وبكل ثقة، في غمار العمل بهذا القطاع الحيوي، وبما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تعقد آمالاً كبيرة على رأس المال البشري الإماراتي، وتراهن على نجاحاته أمام العالم، وتسخّر له كافة إمكاناتها ومواردها في سبيل صقل معارفه وخبراته، والارتقاء بمهاراته لأعلى مستويات التميز والإنتاجية».

فرص

وقال ياسر القرقاوي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق برنامج «رواد الأسواق المالية»، يعد خطوة مهمة لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من القطاع الخاص، وهو المجال الأول الذي يعمل عليه صندوق الوطن منذ إنشائه، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أبدته هيئة الأوراق المالية للتعاون مع صندوق الوطن، لإطلاق هذه البرنامج التدريبي المتخصص، والذي يؤهل الكوادر الإماراتية لاقتحام هذا المجال، وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب المتخصص بالأوراق المالية والسلع، ليكونوا مؤهلين لاقتحام هذا المجال، ومواجهة كافة التحديات، التي يمكن أن تواجههم، والتعرف إلى الفرص والمخاطر، ومعرفة كيفية التعامل معها لتحقيق النجاحات المطلوبة.

وعبّر عن أمله بأن يكون التعاون مع «الأوراق المالية» لإطلاق هذا البرنامج التدريبي المهم، هو مجرد بداية لمزيد من التعاون، من أجل أبناء وبنات الإمارات، ومشاركتهم الفعالة في مستقبل الصناعة المالية بالدولة، وعلى مستوى العالم، موضحاً أن صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق رؤيته الواضحة، والتي تتمثل في تعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة، أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج، ليكونوا مؤهلين تماماً وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم التدريبية حول العالم، إضافة إلى رعاية المبدعين والمبتكرين من شباب الوطن في كافة المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والفنية والأدبية، كما يركز الصندوق على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة لدى الأجيال القادمة».

وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع، لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، معبراً عن رغبته بأن يستمر التعاون بينها وصندوق الوطن، لمزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، لتفعيل قدرات شباب الإمارات، وتمكينهم من اقتحام مجال الأوراق المالية، وتأهيليهم لمواجهة كافة التحديدات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، وتحقيق النجاح، لكي يكونوا رواداً في هذا المجال، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما الانطلاق إلى العالمية.

كوادر

وقال عبد الله السويدي: «تعتز أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون الاستراتيجي مع شركائها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، عبر تقديم برنامج تدريبي متكامل، يستهدف إعداد الكوادر البشرية الوطنية، لتمكينهم بالمعارف والمهارات المطلوبة للممارسة الأنشطة الاستثمارية وأعمال الأوراق المالية، وتعزيز قدراتهم على مواكبة مستقبل الصناعة المالية، وفق أسس علمية صحيحة، بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المالية المحلية، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتأتي هذه الخطوة، في إطار السعي الدائم لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى دعم جيل دولة الإمارات المقبل، وتعزيز ثقافة التعلُّم المستمر، وتقديم برامج تدريبية متخصِّصة، بإشراف كادر مؤهل بأبرز الشهادات الدولية. ويؤكِّد هذا التعاون الاستراتيجي، التزامنا بالإسهام في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً».

أهداف

وتتمثل أهداف برنامج رواد الأسواق المالية، في تعريف المشاركين بأهمية الأسواق المالية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتزويد المنتسبين فيه بالمبادئ الأساسية في الاستثمار في الأوراق المالية، وآليات إدارة المخاطر المتوقعة، والتعريف بالمشتقات، وأهمية التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض مستقبل صناعة الأوراق المالية، في ظل التطور التكنولوجي.

ويستهدف البرنامج فئات مختلفة، تشمل المستثمرين الجدد، والعناصر المرشحة من قبل صندوق الوطن، وموظفي الشركات المساهمة العامة والشركات المرخصة من قبل الهيئة، والمرشحين من قبل الجهات النظيرة الاتحادية والمحلية، إلى جانب موظفي الهيئة حديثي التخرج، والحاصلين على شهادة البكالوريوس، ومرشحي مجلس شباب الهيئة، كما يلتزم ملتحق البرنامج بإنجاز 84 ساعة تدريبية، بواقع 3 أسابيع متواصلة.

ويتيح البرنامج للمنتسبين التأهل لمهنة «ممثل وسيط» بسوق العمل، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، وكذلك التأهل لاختبارات الشهادات الدولية التي تعزز المسار الوظيفي في سوق العمل، وذلك في حال رغبة المتدرب الحصول عليها، والتي تتضمن أساسيات الخدمات المالية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، وأساسيات الاستثمار من معهد المحللين الماليين المعتمدين.

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