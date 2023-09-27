ينظمه مركز السلع المتعددة و«بايبت» بجوائز 100 ألف دولار..هاكاثون في دبي لتطوير تقنيات الويب 3

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وبورصة الأصول المشفرة العالمية (بايبت)، عن إطلاق بطولة هاكاثون بجوائز مجموعها 100,000 دولار لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الويب 3 (Web3) المزدهرة في دبي.

وتم الإعلان عن الهاكاثون خلال فعالية عقدت حصرياً لأعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر إقامة البطولة في دبي يوم 22 نوفمبر المقبل، وهي أحدث ثمار التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة وبايبت منذ إعلان الطرفين عن إبرامهما شراكة استراتيجية في يونيو لتسريع التبني الجماعي لتقنيات التشفير والويب 3 في دبي.

ويهدف الهاكاثون، والذي يبلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار، إلى تعزيز الابتكار في مجال التشفير في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب وسيكون الهاكاثون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتنافس خلال نهائياته ما يصل إلى 10 فرق لتطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات.

تقنيات

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دبي خلال وقت قصير في ترسيخ مكانتها باعتبارها المركز الأهم في المنطقة لتقنيات الويب 3، ويعد هاكاثون باي بيت مركز دبي للسلع المتعددة خير دليل على جهود الإمارة وطموحاتها في هذا المجال. وبينما تواصل تحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، فإن تعزيز تطوير تقنيات الويب 3 يعتبر أمراً مهماً للإمارة. وسيكون هذا الهاكاثون هو الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيتفرد بأحدث الابتكارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية. يسعدنا مواصلة شراكتنا مع باي بيت في إطار سعينا لدعم ازدهار ونمو مجتمع مطوري تقنيات الويب 3 في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة».

ابتكار

وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت: «أمامنا فرصة مهمة للاستفادة من نشاط الابتكار المتزايد في مجال تقنيات الويب 3 في دبي، وذلك يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا بينما نواصل زيادة حصتنا في السوق العالمية. ستساهم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق أهدافنا، لذلك يسعدنا استضافة أكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة وتعزيز علاقتنا متبادلة المنفعة مع مركز كريبتو».

وأبرم مركز دبي للسلع المتعددة في شهر يونيو الماضي شراكة مع «بايبت» لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 500,000 درهم (136,000 دولار) لشركات التشفير الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وأصبحت «بايبت» بدورها شريك الإدراج والتأسيس لمركز كريبتو، حيث تقدم الشركة دعماً مخصصاً لشركات التشفير التي تتطلع إلى إدراج الأصول الرقمية في واحدة من أفضل البورصات العالمية المتخصصة في الأصول الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة «بايبت» في دبي، وهي ثالث أشهر بورصات تداول الأصول المشفرة في العالم، حيث استقطبت قاعدة مستخدمين واسعة تضم اليوم أكثر من 15 مليون مستخدم نشط.

ويضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 550 عضواً، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن بطولات الهاكاثون هي مسابقات تنافسية مكرسة للتكنولوجيا والبرمجة يحاول فيها الأفراد أو الفرق تحقيق هدف معين أو إنجاز عدد من المهام. ويمكن تقديم طلبات المشاركة في الهاكاثون الذي ينظمه مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وبايبت عبر الرابط: https://i.bybit.com/IabbYaT.

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