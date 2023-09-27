تعيين خالد بن هادي رئيساً تنفيذياً لـ«سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط» بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط تعيين خالد بن هادي رئيساً تنفيذياً لها في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل وقبل توليه المنصب الجديد، شغل بن هادي منصب رئيس الشؤون الحكومية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من المناصب الإدارية منذ انضمامه للشركة في عام 2015، بما فيها الرئيس التنفيذي للشركة في سلطنة عمان، ورئيس قسم الغاز والطاقة للشركة في الشرق الأوسط، ومنصب رئيس قسم النفط والغاز والبتروكيميائيات للشركة في الشرق الأوسط. ويحمل بن هادي شهادتي الماجستير والبكالوريوس الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنغهام في المملكة المتحدة، كما يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة «إنسياد» في فرنسا

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