بدء بيع فلل المرحلة الثانية من نخلة جبل علي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نخيل» أنها ستطلق اليوم مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من فلل نخلة جبل علي للبيع، وذلك في ظل الطلب غير المسبوق. تأتي هذه الخطوة إثر بيع كامل فلل المرحلة الأولى من نخلة جبل علي في ساعات فقط من افتتاح المبيعات.

وتمتد نخلة جبل علي على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة. وستحتضن جزيرة نخلة جبل علي أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً.

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