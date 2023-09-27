مسؤولون ورؤساء دوائر: إنجازات دبي المتوالية ترسّخ ريادتها الاقتصادية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون ورؤساء دوائر في دبي أن الإنجاز بخفض نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة يأتي ليؤكد متانة اقتصاد دبي وسياساتها المالية المتوازنة التي أسهمت في تعزيز التنوّع الاقتصادي، ويعكس الرؤية القادرة على ترسيخ المكانة الاستثنائية لحكومة دبي، من خلال تقديم نموذج في كفاءة واستدامة السياسات المالية التي تتبناها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تحقق دبي إنجازات متتالية ترسخ ريادتها بوصفها أحد أهم المراكز الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز بخفض نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة ليؤكد متانة اقتصاد دبي وسياساتها المالية المتوازنة التي أسهمت في تعزيز التنوّع الاقتصادي، ومرونة ورشاقة سياسة الإمارة الاقتصادية التي تمكنها من مواكبة التغيرات المتسارعة، حتى أصبحت حكومة دبي من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، ونموذجاً يحتذى في التميز، وتتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نبذل قصارى جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري، كونها ممكنات رئيسة لتحقيق النمو المستدام».

كفاءة واستدامة

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن هذا الإنجاز يعكس تلك الرؤية القادرة على ترسيخ المكانة الاستثنائية لحكومة دبي، من خلال تقديم نموذج في كفاءة واستدامة السياسات المالية التي تتبناها بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأكد الدكتور بالهول أن حكومة دبي تحقق توازناً فريداً بين استكمال طموح لا يتوقف في بناء مسيرة نهضتها وإطلاق المبادرات التي تعزّز القوة الاستثمارية في الإمارة، وبين ترشيد الإنفاق الذي يعكس تلك الكفاءة في إدارة مواردها المالية، التي تقوم على خطط واستراتيجيات مدروسة استطاعت تحقيق هذا المستوى القياسي في تخفيض الدين العام من ناتج الإمارة المحلي».

نتائج ملموسة

قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن النتائج الملموسة التي حققها مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية في دبي خلال عام ونصف منذ تأسيسه تدفع نحو تعزيز المركز المالي وزيادة تنافسية الإمارة؛ لما يوفره المكتب من مخطط واستراتيجيات لإدارة السياسة المالية في الإمارة بشكل عام، وكذلك تأمين الاحتياجات التمويلية اللازمة للمبادرات الحكومية، التي بدورها تدعم القطاع الاقتصادي وتزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تعد السياسات المالية الرصينة من أهم مقومات دبي في استقطاب التدفقات النقدية الخارجية التي تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ومنها القطاع التجاري، حيث تعد دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة الدولية».

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