«ستاندرد تشارترد»: دبي نموذج عالمي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات «إن تنفيذ إمارة دبي الناجح لخطة خفض الدين العام ليس مجرد إنجاز مالي؛ بل شهادة على القيادة الحكيمة والالتزام بضمان النمو الاقتصادي المستدام، فمن خلال إدارة شؤونها المالية بشكل مسؤول وفعّال، تضع دبي نفسها كنموذج عالمي في الإدارة الحكيمة للدين العام، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وأضافت أبو منة: «تمثل الجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب إدارة الدين العام في دبي في تنفيذ خطة خفض الدين العام علامة بارزة في الرحلة المالية للإمارة، وتؤكد التزامها الثابت بالاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي». وأفادت أبو منة بأن هذا الإنجاز جدير بالملاحظة لعدة أسباب أهمها بأنه يُظهر نهجاً مسؤولاً ومتطلعاً إلى الأمام في الإدارة المالية للإمارة، كما أنه يعزز من المرونة الاقتصادية التي تتميز بها دبي، وذلك من خلال تعزيز مكانتها المالية وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية الخارجية، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز