فنادق عالمية تتوسع بالإمارات للاستفادة من زخم النمو

المصدر: أبوظبي - وام

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تخطط فنادق عالمية للتوسع بقوة في دولة الإمارات للاستفادة من زخم النمو والانتعاش السياحي الذي تشهده الدولة، ومكانتها الرائدة على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد من بين الأعلى عالمياً.

وقال مسؤولون بفنادق عالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتصبح وجهة مستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وأشار المسؤولون إلى استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، الهادفة لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم إماراتي كاستثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

ووفق بيانات رسمية، حققها قطاع السياحة في الدولة نتائج قوية في العام الماضي، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال 2022 بنسبة زيادة 30% عن 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال 2022 بنسبة نمو 18% عن 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال 2022 بارتفاع بنسبة 35% مقارنة مع 2021، بالإضافة إلى وصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة.

وقال مكرم الزير، نائب رئيس التطوير لدى شركة «روتانا» لإدارة الفنادق إن الشركة تعمل على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات خصوصاً وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام .

وأضاف أن «روتانا» افتتحت على العامين الماضيين 3 فنادق في الإمارات، فيما تتطلع خلال العام القادم إلى افتتاح فندق جديد في جزيرة السعديات بأبوظبي والذي سيضم 217 شقة فندقية، وذلك في ظل زخم النمو السياحي الذي تشهده الدولة وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي، حيث تمتلك حالياً 36 فندقاً في دولة الإمارات تضم 10159 غرفة، مشيراً إلى أن «روتانا» تعمل على توسيع محفظة مشاريعها ونطاق عملياتها عبر 30 فندقًا جديدًا بغضون السنوات الثلاثة المقبلة، الأمر الذي سيضيف ما يقارب 5800 غرفة إضافية إلى محفظة روتانا حول العالم.

من جهته، قال سيغفريد نيرهوس، نائب الرئيس للشرق الأوسط في دويتشه هوسبيتاليتي، إن دولة الإمارات تتمتع بقيادة حكيمة تشجع القطاع السياحي والفندقي على النمو والازدهار مع توفير بيئة خصبة للتوسع والانتشار عبر إمارات الدولة، لتصبح بذلك مركزاً عالمياً لصناعة السياحة والضيافة والترفيه.

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