هالة بدري: دبي نجحت في ترسيخ ريادتها السياحية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن نجاح دبي في ترسيخ مكانتها في خريطة السياحة وتعزيز ريادتها العالمية، يعكس النهج المتفرد للقيادة الرشيدة، ويُبرز ما تتمتع به الإمارة من إمكانات كبيرة، وبنية تحتية متطورة تتماشى مع ما تشهده من نهضة ثقافية شاملة وحراك إبداعي لافت.

وقالت: «تمتاز دبي بتنوعها الثقافي والإنساني، وبتوافر العناصر والمقومات كافة التي تعزز تجربة السياحة الثقافية فيها، وبمعالمها الحضارية ومواقعها التراثية المتميزة، ومكتباتها العامة ومتاحفها وأصولها الثقافية المختلفة التي تشكل جزءاً من مكونات هويتها الإبداعية التي أهلتها لأن تكون وجهة عالمية بارزة».

ولفتت بدري إلى أن يوم السياحة العالمي 2023 الذي يرفع شعار «الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار» يتناغم مع تطلعات ورؤى دبي وطموحاتها، مشيرة إلى حرص «دبي للثقافة» على إثراء تجربة الزوار والسياح بما تقدمه من معارض ومهرجانات وملتقيات وأحداث فنية متنوعة ومشروعات ومبادرات وبرامج إبداعية وفنية مبتكرة، ما يسهم في دعم وتعزيز قوة السياحة الثقافية، ويحقق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز