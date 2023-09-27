تأشيرة سياحية خليجية موحدة قريباً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قرب صدور «تأشيرة سياحية خليجية موحدة» وذلك في إطار التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: قريباً سيكون هناك تأشيرة سياحية خليجية موحدة تسمح للسائح بزيارة دول مجلس التعاون جميعها، وأشار إلى أن العلاقة بالمملكة العربية السعودية في قطاع السياحة تكاملية.

جاء ذلك في مشاركة وزير الاقتصاد في إحدى جلسات «قمة مستقبل الضيافة» ضمن فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة». وأكد الوزير أن القطاع السياحي في الإمارات في نمو مستمر، مشيراً إلى أن %60 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات موزع على قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران، كما أن قطاع السياحة والطيران يسهم بنحو %30 من الناتج الإجمالي. وأوضح أن نحو %70 من مجمل عدد السياح في الإمارات من خارج الدولة، والسياحة الداخلية %30. وقال: لدينا جميع المقومات لدعم القطاع السياحي في الإمارات.

وأكد ابن طوق أن وزارة الاقتصاد مسؤولة عن التشريعات وليس عن المشروعات، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية يجب أن تراعي البعد البيئي في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.

برج خليفة

من ناحية أخرى، قال محمد العبار، رجل الأعمال ومؤسس شركة «إعمار العقارية» - في كلمته في الجلسة – إنه حينما تقرر بناء برج خليفة، فقد فكرنا بطريقة مختلفة عن الشركات العقارية الأخرى. وتابع: كان هدفنا أن تكون دبي مدينة عالمية، والرؤية كانت حضارية وتتجاوز مجرد إقامة مشروع عقاري مربح.

وعن أهم مشروعاته الجديدة، أكد العبار أنه مهتم حالياً بفكرة المنازل سابقة التركيب، إذ يتابع مشروعاً في الصين وهو تجميع المنزل بالكامل وبتكلفة لا تزيد على 900 دولار فقط، مشيراً إلى أن هذه المنازل يمكن تنفيذها في المغرب وفي ليبيا وعموماً في المناطق التي شهدت كوارث مثل الزلازل والفيضانات، كما كشف عن أنه بدأ مشروعاً جديداً في أثيوبيا لزراعة الأعلاف للإسهام في تقليل أسعار الأعلاف ثم المساعدة على خفض أسعار الدجاج، مشيراً إلى أن %70 من أسباب ارتفاع أسعار الدجاج ترجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، وأن كثيراً من الدول تهتم بتربية الدجاج ولكنها لا تفكر في الاستثمار في الأعلاف.

24 مليون زائر

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال في كلمته في القمة، إن أبوظبي استقطبت 18 مليون زائر في سنة 2022، حسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومن المتوقع استقطاب 24 مليون زائر مع نهاية العام الجاري.

وأوضح الزعابي أن جزيرة ياس شهدت ارتفاعاً بنسبة %85 في زيارات المدن الترفيهية في صيف سنة 2023 مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت فنادق الجزيرة ارتفاعاً في عدد الضيوف في هذا الصيف لتحقق إشغالاً فندقياً بنسبة %90، مع وصول النسبة إلى %100 في بعض الأوقات وأن جزيرة ياس شهدت في سنة 2021 افتتاح 3 فنادق جديدة.

وأضاف إن قمة مستقبل الضيافة منصة استثنائية لاستعراض الاستراتيجيات المستقبلية والحلول المبتكرة في قطاع الضيافة، وتوفر فرصة متكاملة لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بالعلامات التجارية والمستثمرين والشركاء الدوليين، وتابع: الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي تنظر إلى قطاع سياحة الأعمال بوصفه عاملاً رئيساً في تسريع التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن استضافة الإمارة فعاليات الأعمال تؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو القطاع.

83 شركة

وقالت تغريد السعيد المديرة التنفيذية لإدارة التسويق في مجموعة «ميرال» لـ«البيان»، إن«قمة مستقبل الضيافة» استضافت 83 شركة متخصصة في قطاع السياحة، وبمشاركة 185 متحدثاً ومسؤولاً من صناع القرار في قطاع الضيافة وقيادات القطاع السياحي وتم جمعهم في مكان واحد لمناقشة القضايا المهمة، مشيرة إلى أن القمة استقطبت نحو 1350 مشاركاً في يومين فقط. وأكدت أن قطاع الضيافة من القطاعات الحيوية لخلق فرص العمل إضافة إلى الفرص الاستثمارية. وأضافت إن المؤتمر حدث مهم بالنسبة لجزيرة ياس وسياحة قطاع الأعمال. وقالت: ما يميز «ميرال» الربط بين قطاع الأعمال والقطاع الترفيهي في وقت واحد، مشيرة إلى أن جزيرة ياس تتميز بموقع استراتيجي مهم، وتجمع كثيراً من المناطق السياحية والترفيهية والقمة تعد تجربة متكاملة للمشاركين في الفعاليات.

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