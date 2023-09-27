«عزيزي» تطلق مشروعاً عقارياً بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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تعلن شركة عزيزي للتطوير العقاري، اليوم، عن إطلاق مشروع عقاري كبير في دبي الجنوب على مساحة 15 مليون قدم مربعة، بإجمالي مساحة تتجاوز 24 مليون قدم مربعة، وتعتزم الإعلان عن تفاصيله في «كوكا كولا أرينا» بمنطقة سيتي ووك.

وانتهت الشركة من بناء أحدث مركز للخبرة لها من طابقين بمساحة 43 ألف قدم مربع في 35 يوماً فقط. ويقع المركز الكبير في منطقة الجولف المرموقة المرشحة للنمو في دبي الجنوب، وتم تشييده ليكون جزءاً من المشروع العقاري الكبير.

وطورت عزيزي المركز بالكامل بارتفاعه البالغ 12 متراً، والمغطى بواجهة زجاجية، ويمتاز بسقف بانورامي مذهل، وقاعة تتسع لأكثر من 30 شخصاً، وصالة طعام يمكنها استيعاب ما يزيد على 150 زائراً، وأرضيات رخامية فخمة في جميع أنحاء المركز.

يضاف إلى ذلك المساحات المفتوحة الشاسعة، والمكاتب الفسيحة ذات المخططات المفتوحة، فضلاً عن عدد هائل من نقاط الاتصال المبتكرة والمدعومة بأحدث التقنيات.

ومن خلال نشر نماذج مصغرة فائقة التطور لمجمع عزيزي الجديد، راعى المطور عند بناء المركز راحة زواره ليكون ملائماً لاحتياجاتهم، من خلال توفير بيئة مثالية لهم للتعرف على المزايا الرائعة العديدة التي يمتاز بها المشروع الجديد، وضمان تقديم أفضل مستويات الفهم لخصائصه المتميزة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «لقد قمنا بتصميم وبناء مركز الخبرة الجديد لتوفير بيئة قادرة على نقل المعرفة لإطلاع الزوار والعملاء المهتمين على مستوى الرقيّ والابتكار التكنولوجي الذي سنشهده قريباً، لاسيما وأن المركز يعدّ تجسيداً للمجمع الراقي الذي سيتم الكشف عنه قريباً، ولم ندخر أي جهد لضمان رفاهية زواره.

ونرى أنه من المهم جداً استمتاع جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم العملاء وشركاء القنوات وغيرهم، بالوقت الذي يقضونه داخل هذا المركز المذهل».

وأضاف: «لقد استغرقت دورة التطوير 35 يوماً، وغطت كل شيء، بدءاً من صياغة المفهوم وحتى عمليات البناء والتشطيبات عالية الجودة. ويعكس مركز الخبرة الجديد والمذهل الجيل التالي من مشاريعنا الطموحة، ويجسد بشكل مثالي جهودنا الدؤوبة للدخول في عصر جديد من جودة البناء. إننا نوجه كل طاقتنا الآن نحو ضمان أعلى مستويات الجودة».

وتتمتع قطعة الأرض المزمع تطويرها بموقع استراتيجي في قلب المنطقة المرشحة للنمو في الإمارة، حيث تتوسع المدينة بسرعة نحو الجنوب، كما تقع بجوار إعمار الجنوب وعلى طريق الإمارات (E611) الذي يربط كافة إمارات الدولة معاً، مع توفير نقاط مؤدية إلى الطرق السريعة الرئيسية الأخرى في دبي. وتعد القطعة ذاتها من بين أفضل الأراضي اتصالاً في الجزء الجنوبي من الإمارة.

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