بدء تنفيذ 157 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي منذ مطلع 2023

المصدر: دبي - بشار باغ

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ارتفع الطلب على عقارات دبي خلال الشهور الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة بفضل تهافت المستثمرين الدوليين على شراء عقارات في الإمارة، بالتزامن مع تنامي الطلب من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي حفز شركات التطوير العقاري على إطلاق العديد من مشاريع التطوير الجديدة لتلبية الطلب.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري تضاعف إلى 157 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت قيمتها 43.4 مليار درهم. وتتضمن هذه المشاريع 60470 وحدة، تشمل 50293 شقة سكنية ووحدة فندقية وتجارية، إضافة إلى 10177 فيلا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة باقي المناطق من حيث عدد المشاريع التي انطلقت العمليات الإنشائية بها خلال العام الجاري، حيث سجلت 27 مشروعاً، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ10 مشاريع، وجاءت منطقة البرشاء جنوب الثالثة في المرتبة الثالثة بـ8 مشاريع، تلتها في المرتبة الرابعة منطقة البرشاء جنوب الخامسة بـ7 مشاريع، وتشاركت في المرتبة الخامسة عدة مناطق، شهد كل منها إطلاق 6 مشاريع عقارية، شملت مدينة المطار ونخلة جميرا ومرسى دبي والخيران الأولى ووادي الصفا 5 ومنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. أما المترتبة السادسة فتشاركت فيها عدة مناطق، شهد كل منها 5 مشاريع عقارية، وهي جبل علي الأولى والثنية الخامسة والحبية السادسة والمركاض واليلايس 2.

وسجلت 15 منطقة عقوداً إنشائية لمشاريع جديدة تفوق قيمة كل منها عدة مليارات، تصدرتها منطقة الخليج التجاري، التي سجلت انطلاق بناء مشاريع بتكلفة إنشائية بلغت 4 مليارات درهم، لتحتل بذلك المركز الأول بين باقي المناطق من حيث قيمة العقود الإنشائية للمشاريع التي بدأ بناؤها خلال العام الجاري، وحلت منطقة مرسى دبي ثانياً بـ3.7 مليارات درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ2.9 مليار درهم.

وحلت منطقة المطار رابعاً بـ2.8 مليار درهم، ثم منطقة الخيران الأولى خامساً بـ2.7 مليارات درهم، بينما جاءت نخلة جبل علي سادساً، حيث شهدت انطلاق أعمال بناء مجمعين للفلل بقيمة إنشائية بلغت 2.2 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتصنيف المناطق من حيث عدد الشقق السكنية والوحدات الفندقية والتجارية ضمن المشاريع التي بدأ إنشاؤها خلال العام الجاري، جاءت أولاً منطقة الخيران الأولى بـ13070 شقة ووحدة تجارية وفندقية، تلتها منطقة البرشاء الرابعة جنوب بـ6943 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وحلت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ3875 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وجاءت منطقة مرسى دبي رابعاً بـ3342 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وحلت منطقة الثنية الخامسة في المرتبة الخامسة بـ2500 شقة ووحدة تجارية وفندقية.

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