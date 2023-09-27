إطلاق «فلوريا ريزيدنس» في أرجان بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة مشرق إيليت للتطوير، مشروع «فلوريا ريزيدنس»، في منطقة أرجان، الذي صممه أحد كبار المستشارين الهندسيين في دبي «EmSquare Engineering Consultants»، مع خطة لتسليم المشروع في الربع الأول من عام 2025.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير، إن «سوق العقارات في دبي مزدهرة، وهدفنا هو تزويد السكان بأسلوب الحياة الذي يرغبون فيه من خلال هذا المشروع. لقد أولينا اهتماماً دقيقاً لكل التفاصيل، من تصميم غرف النوم والحمامات إلى المظهر الخارجي والداخلي للمشروع، ووسائل الراحة، والروح المستدامة. وتجسد الإقامة في «فلوريا ريزيدنس» جوهر الملاذ الهادئ». وأضاف محمد: «بدأت رحلة التطوير لدينا قبل وقت طويل من الإطلاق، لأننا كنا ملتزمين بتقديم ما طالب به عملاء دبي المميزون بدقة. لدينا مشاريع أكثر إثارة مخطط لها لهذا العام وما بعده».

ويتمتع «فلوريا ريزيدنس» بموقع استراتيجي، حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى الوجهات الرئيسية في دبي، بما في ذلك مول الإمارات، ودبي هيلز مول، والقرية العالمية، وبرج العرب الأيقوني، وكلها في غضون 15 إلى 20 دقيقة بالسيارة.

ويتكون المشروع من 206 وحدات سكنية، بما في ذلك شقق استوديو وشقق من غرفة واحدة وغرفتي نوم، كل منها مصمم بدقة لتعزيز تجربة المعيشة العامة.

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