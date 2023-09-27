500 شركة تشارك في «الشرق الأوسط للساعات» بإكسبو الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ 52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من اليوم إلى الأحد المقبل، وسط مشاركة أكثر 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

ويقدم المشاركون في هذه النسخة من المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023 - 2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، إلى جانب عرض استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

ويعد المعرض منصة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، ويتيح للعارضين مساحة فريدة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة، والتعرف على مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزواره لإمكانية الشراء المباشر.

وينظر الخبراء إلى «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بصفته واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين، وتبادل الخبرات والآراء في هذا القطاع، والكشف عن أحدث اتجاهات التصاميم في الأسواق الأهم عالمياً ضمن هذه الصناعة، حيث تحظى النسخة 52 بمشاركات من دول عدة.

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