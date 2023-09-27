«مانشن غلوبال»: دبي من أشهر وجهات التقاعد عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «مانشن غلوبال» في تقرير مطوّل بتقنية الـ«كروس ميديا» نجاح دبي في التحول إلى واحدة من أشهر وجهات المتقاعدين من جميع أنحاء العالم.

وقال ماكسيميليان ستام، رئيس مكتب إنجل آند فولكرز الخاصّ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نشهد عدداً متزايداً من المتقاعدين يستقرون في دبي».

وأضاف: «ساهمت الإجراءات التي تم اتخّاذها في اللوائح الحكومية في حصول السُكّان على تأشيرات وإقامات ذهبية طويلة الأجل، مما يسهل على المتقاعدين البقاء في المدينة لأطول فترة ممكنة».

وتابع: «تُعدّ أشعة الشمس في الإمارات على مدار العام واحدة من أهم عوامل الجذب فيها، مما يجعلها وجهة مغرية لأولئك الذين يريدون الهروب من فصول الشتاء الباردة الموجودة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة وأوروبا».

وأشار ستام إلى أنَّ «دبي تُقدّم مجموعة واسعة من الخيارات للأنشطة الترفيهية الخارجية والداخلية، فضلاً عن مشهد الطعام الغني والحياة الليلية الجذابة والتسوق الفاخر، ومن المقاهي الفخمة على الأسطح إلى المطاعم العصرية الحائزة على نجمة ميشلان، توفر المدينة حقاً مشهداً اجتماعياً نابضاً بالحياة يلبي جميع الأذواق».

البنية التحتية الحديثة

وقال هوني ديلمي الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبي إنترناشيونال ريالتي في دبي «إن السلامة والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، وأفضل وسائل الراحة وسهولة الوصول ليس فقط داخل المدينة، ولكن من حيث الاتصال بالمطار، ليست سوى بعض الأسباب التي تجعل دبي نقطة جذب مرغوبة».

وأكد في حديثه خلال التقرير على أنَّ «دبي توفر نوعية حياة مريحة للمتقاعدين والراحة بنقرة زر واحدة على هاتفك - سواء كان ذلك طلب البقالة أو جدولة اختبارات الدم السنوية».

وأردف: «إن اهتمام دبي بالأمن والسلامة معروف عالمياً، مما يجعل دبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم؛ جنباً إلى جنب مع مجتمع الوافدين الآخذ في التوسع، والذي يعزز الشعور بالانتماء ويجعلها وجهة جذابة للمتقاعدين الذين يبحثون عن صحبة وشبكة داعمة».

عقارات دبي

وبحسب التقرير، فإنَّ «دبي تقدم مجموعة واسعة من خيارات السكن، من الشقق الراقية إلى الفيلات الفاخرة والقصور الفخمة»، وهذا ما أكّده ستام الذي أوضح أنَّ «المتقاعدين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من المدينة، عادة ما يختارون العقارات المطلة على الشاطئ وفيلات بها حمامات سباحة خاصة في مجتمعات راقية بها وسائل راحة فاخرة».

وواصل: «عادةً ما يعيش المتقاعدون الذين يبحثون عن تجارب معيشية فاخرة في نخلة جميرا، وعقارات جميرا للجولف، ومرسى دبي، ودبي هيلز، ووسط مدينة دبي، حيث توفِّر هذه المواقع مناظر خلابة، وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والأنشطة الترفيهية المتنوعة».

في السياق ذاته، يشير ديلمي إلى أنَّ «الأحياء الجذابة الأخرى تشمل البراري، بسبب بيئتها الهادئة والخضراء».

أماكن الترفيه

وذكر التقرير أنَّ طقس دبي في الشتاء، يبلغ متوسط الحرارة فيه 23 درجة مئوية؛ ولكن في الصيف يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة أو أكثر، ورغم ذلك، تتمتع المدينة بمجموعة من الأنشطة الخارجية التي يمكن للمقيمين الاستمتاع بها على مدار العام، مع تغيير أوقات التسلية وفقًا للموسم.

وختم تقرير «مانشن غلوبال» بالقول: «دبي تعد أيضاً من بين أفضل الوجهات في العالم لأولئك الذين يستمتعون بالتسوق، تستضيف المدينة مهرجاناً للتسوق كل شتاء، يتميز بخصومات في العديد من مراكز التسوق والمحلات، بالإضافة إلى وسائل الترفيه اليومية بما في ذلك الحفلات الموسيقية وعروض الأزياء وعروض الألعاب النارية والأنشطة والفعاليات المناسبة للعائلة».

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