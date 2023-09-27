1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.7 مليار درهم؛ إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 330 مبايعة بقيمة 947.37 مليون درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 419.97 مليون درهم، و271 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، وتلتها مبايعة بقيمة 40.3 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63.7 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19.59 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مرسى دبي أهم المبايعات.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 9.35 ملايين درهم.

وسجلت الرهون 709.73 ملايين درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 540.8 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 168.94 مليون درهم، أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 508 ملايين درهم ورهن بمنطقة مدينة المطار بقيمة 25.76 مليون درهم. وتم تسجيل 45 هبة بقيمة 76.27 مليون درهم أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.97 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15.51 مليوناً.

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