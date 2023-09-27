جاسم الصديقي يبيع أسهماً من حصته في «شعاع كابيتال»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن قيام جاسم الصديقي، وهو مساهم رئيسي فيها، ببيع 30 مليون سهم من حصته في الشركة عبر صفقة خاصة. وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أن جاسم الصديقي يمتلك حالياً نسبة تمثل 9.0322 % من رأس مالها، وذلك بشكل مباشر.

وكان الصديقي خفض حصته في «شعاع كابيتال» الشهر الماضي من 22.53 إلى 21.74%. من ناحية أخرى، أعلنت شركة شعاع كابيتال استقالة بشارة رعد من منصبه كرئيس تنفيذي للعمليات في الشركة، لأسباب شخصية. أوضحت الشركة أن رعد سيبقى حتى نهاية فترة خدمته لضمان استمرار الأعمال بسلاسة.

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