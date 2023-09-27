مركز دبي المالي يستضيف أول نسخة من منتدى الاستدامة المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل، في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، والذي ستتوجه إليه أنظار العالم إلى دبي باعتبارها منصة رائدة لدفع عجلة الحِراك المناخي العالمي.

ومن المُقرر أن يجتذب المنتدى أكثر من 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم أكثر من 50 متحدثاً يمثلون 30 دولة، وسيناقش المنتدى على مدار يومين آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليونات دولار سنوياً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.

تمويل مستدام

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نرحب بأكثر من 1000 من القادة العالميين في النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في دبي، حيث سيركز المنتدى على حشد التمويل المستدام وتعزيز أطر الابتكار من خلال استقطاب روّاد القطاع والمستثمرين وشركات التكنولوجيا وصنّاع السياسات، والمساهمة في توجيه تدفقات الاستثمار بين شمال العالم وجنوبه بما يخدم تسريع العمل المناخي. تتمثل مهمتنا في قيادة جهود التغيير، وتعزيز أطر التعاون، وضمان تبوؤ القطاع المالي مرتبة الصدارة في تبنيه للممارسات المستدامة.

انتقال

وتدعم أجندة المنتدى خطة مؤتمر الأطراف «كوب 28» المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول: تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.

وإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي سيلقيها كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ ستضم مجموعة المتحدثين كوكبة من القادة البارزين، بما في ذلك جلسات حوارية مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وكوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا، إضافة إلى الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وأمل لارهليد، شريك الاستدامة في برايس ووترهاوس كوبرز. فيما سيتحدث بالنيابة عن قطاع الشركات كل من فلورنس بولت، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى «مجموعة شلهوب»؛ وراجيش جارج، المدير المالي في مجموعة «لاندمارك» وكبير مسؤولي الاستدامة فيها.

حماية البيئة

ويشكل المنتدى منبراً رئيسياً لمناقشة موضوع حماية البيئة والاستثمار الخاص بحضور كوكبة مميزة من المتحدثين تشمل غِوى نكت – المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وليلى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة؛ والدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة «ايميكول»؛ وساتيا إس تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)؛ ومات براون، الرئيس التنفيذي للاستدامة، إكسبو سيتي دبي؛ وتوماس بوس، رئيس وحدة الكربون في نيوم وشيفام كيشور، كبير المستشارين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتضم قائمة ممثلي القطاع المالي في المنتدى نادر البستكي، العضو المنتدب في «صندوق حي دبي للمستقبل»؛ وسهيل بن طراف، رئيس العمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول؛ وفيجايبال باينز، كبير مسؤولي الاستدامة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وسيمون تومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد بانكر؛ وشارجيل بشير، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ ونمير خان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمؤسس لجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس شركة «فيلز».

ممارسات

وسيسلط منتدى الاستدامة المستقبلية الضوء أيضاً على الممارسات المستدامة التي تتبناها الإمارات لا سيما في مجال المنظومة المالية.

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