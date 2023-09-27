مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، في جلسة أمس، بسيولة قاربت 188.9 مليون درهم، بـ51 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 369.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم المصارف والعقار، وأغلق المؤشر عند 4154.11 نقطة، منخفضاً بـ0.67 %.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً سيولة جاوزت 91.6 مليون درهم في ختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 7.71 دراهم.

وقاد سهما «شعاع كابيتال»، و«دبي التجاري» ارتفاعات 13 سهماً في سوق دبي، وارتفعا 1.4 و1 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 4.4 %، وبنك السلام - البحرين 2.4 %، وسلامة 2.1 %، وسالك 0.62 %، والاتحاد العقارية 0.5 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع في سوق دبي بصافٍ بيعي 24.6 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 98.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 123.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9813.31 نقطة، متراجعاً بـ0.24 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم مجموعة أرام 14.7 % بالحد الأقصى، وزاد رابكو للاستثمار 10.3 %، وجلفار 2.7 %، ورأس الخيمة العقارية 2.6 %، وبريسايت 1.7 %، وكيو القابضة 1.6 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 228 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة قاربت 105.5 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 102.8 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة قاربت 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.369 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 5.359 ملايين سهم عبر تنفيذ 8.21 آلاف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.565 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.868 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة السوق

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

تكافل الإمارات %3.2

إعمار العقارية %2.4

أمانات القابضة %1.9

سوق دبي المالي %1.8

الإمارات ريم للاستثمار %1.7

أي دي سي كوربوريشن %9.9

بالمز الرياضية %8.9

رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض %8.3

الشارقة للأسمنت %7.2

فودكو الوطنية %6.2

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