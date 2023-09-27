12.16 مليار دولار التداول العالمي عبر الإنترنت في 2028

المصدر: دبي - البيان

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من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمنصات التداول عبر الإنترنت من 9.32 مليارات دولار العام الماضي إلى 12.16 مليار دولار في 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1 %. تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز تجاري رئيسي، ومن المتوقع أن تصل قيمة صناعة التداول عبر الإنترنت إلى تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمكن أن تتجلى علامات هذا النمو من خلال وجود العلامات التجارية العالمية واتجاهات الصناعة في المنطقة.

على هامش معرض فوركس إكسبو دبي، أعلنت شركة Capitalise العاملة في مجال تحليل وأتمتة التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي و FOREX. الاسم التجاري لشركة Gain Global Markets Inc، عن إطلاق شراكة تتيح لعملاء FOREX.com على مستوى العالم تحليل وأتمتة عمليات التداول مجاناً وذلك استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة مؤتمتة وذلك بحلول أكتوبر المقبل. تتوفر المنصة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، ليتم إطلاقها للمتداولين في الشرق الأوسط.

وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: «نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بالأدوات التي يحتاجونها لإضافة أقصى قيمة إلى تجربتهم في التداول. وتتيح لنا تقنية Capitalise.ai إضافة أتمتة سهلة الاستخدام إلى عمليات التداول الخاصة بعملائنا».

ويضيف أمير شيوفيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة: «Capitalise يمكن توسيع نطاق حلول التداول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملاء FOREX.com حول العالم».

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