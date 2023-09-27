شراكة لسوق أبوظبي مع «بي إن واي ميلون» لتوسيع خدمات الحفظ

المصدر: أبوظبي - وام

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قام سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، بتعيين «بي إن واي ميلون»؛ المؤسسة المصرفية الأكبر عالمياً لخدمات الحفظ الأمين، لدعم الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل الشركات العالمية.

وسيقوم البنك عبر هذا التعاون بدور حلقة الوصل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية «ICSDs»، ليستفيد السوق بذلك من الحضور العالمي لبي إن واي ميلون. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل مع كيانات سوق رأس المال العالمية المعروفة دولياً لبناء حلول مبتكرة تساعد على تعزيز البنية التحتية للسوق وقدراته. ومن شأن هذا التعاون مع بي إن واي ميلون أن يخدم جهات الإصدار الدولية في إدراج أوراقها المالية إدراجاً مزدوجاً، لتبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسيعها إلى دول أخرى. وإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر للمستثمرين في السوق فرصاً استثمارية جديدة في الأسواق العالمية.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تدعم شراكتنا مع بي إن واي ميلون، أكبر جهة حفظ في العالم، استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار في بنيتنا التحتية، والتي سوف توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة وسنواصل استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً في المنطقة.

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