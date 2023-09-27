«يوتيرا» تستثمر 20 مليون دولار بمشروع للأسمدة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة يوتيرا الشرق الأوسط والمتخصصة في الصناعات الزراعية استثمار 20 مليون دولار (73.5 مليون درهم) في بناء وتطوير أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة لإنتاج الأسمدة العضوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتنتمي شركة يوتيرا إلى مجموعة يونيباكس الاستثمارية المتعددة الجنسية، واستحوذت الشركة أخيراً على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 33 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية بغرض إنشاء محيط حيوي مستدام في المنطقة، وتخطط الشركة لإنتاج أسمدة عضوية بمواصفات حيوية دقيقة تتميز بالكفاءة العالية للاستخدام الزراعي وإجراء البحوث العلمية لزراعة النباتات والفطريات ذات الأهمية الطبية، كما ستعمل الشركة على زراعة الفواكه والخضروات وثمار التوت في المزارع المغلقة والمفتوحة وتربية الحيوانات من أجل إنتاج المنتجات والمواد الغذائية العضوية.

وسيتم تطوير المنتجات التي تحمل علامة شركة يوتيرا التجارية دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية، ولن تحتوي عملية الإنتاج على إضافة المواد الكيميائية الضارة والكائنات المعدلة وراثياً لتشجيع استخدام مصادر الغذاء الطبيعية والصحية وللمحافظة على الصحة العامة وتقليل استنزاف موارد التربة المهمة.

وقال الدكتور أناتولي يونيتسكي، مالك مجموعة يونيباكس ومؤسس شركة يوتيرا: لعبت العديد من العوامل دوراً في اتخاذ الشركة لقرار تأسيس عملياتها في إمارة رأس الخيمة، ونود أن نعرب عن إعجابنا برؤية حكومة رأس الخيمة لتحويل الإمارة إلى وجهة رائدة إقليمياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما ساهم موقع الإمارة الاستراتيجي في مساعدتها على تقديم حلول لوجستية ممتازة علاوة على إطلاق مشروع شركة الاتحاد للقطارات والذي سيفتح آفاقاً جديدة من الإمكانيات، وأرغب أيضاً الإشادة بدعم فريق راكز طوال رحلة أعمالنا، بداية من إجراءات تسجيل المنشأة الجديدة واستحواذها ووصولاً إلى تسهيل إجراءات فتح حساب الشركة المصرفي وغيرها من الخدمات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نحرص في راكز على دعم الابتكار والاستدامة في جميع جوانب الأعمال، حيث تتبع شركة يوتيرا النهج ذاته في الابتكار وتقديم الحلول بتطويرها للأسمدة العضوية لمواجهة التحديات البيئية في مجال الزراعة، وهو الأمر الذي يساهم في استدامة الزراعة في إمارة رأس الخيمة، كما يظهر هذا الأمر جلياً تزامناً مع التزامنا بعام الاستدامة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات لتتمكن من المساهمة في صنع مستقبل صديق للبيئة.

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