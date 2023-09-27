«غرفة أبوظبي» تؤكد دعمها لـمؤتمر «أديبك»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بالمشاركة كداعم رئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» منذ انطلاقته الأولى في عام 1984، باعتباره الحدث الاستراتيجي الأبرز دولياً، وأصبح خلال ما يقارب 40 عاماً من مسيرته الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

ولفت إلى أن إجمالي الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز والمسجلة بالغرفة، شهد ارتفاعاً بلغ أكثر من 10 آلاف شركة. كما وصل عدد الأعضاء الجدد في القطاع بنهاية أغسطس الماضي أكثر من 500 شركة، بزيادة 10 % عن 2018.

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