«سي إي أو ورلد»: دبي الأولى إقليمياً والــ 20 عالمياً بين أغنى مُدُن العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نالت المركز الــ 20 عالمياً، على قائمة أغلى المُدُن لعام 2023، التي صدرت أمس عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأميركية. وصنَفت المجلة المُدُن على القائمة استناداً إلى عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة «أي ثروة شخصية تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 1 مليون دولار، فأكثر»، المقيمين في كل مدينة.

ويبلغ عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة المقيمين في دبي الأن، بحسب القائمة، 68400 شخص، بفارق كبير عن المدينة التي تلت دبي مباشرة، أي التي جاءت في المركز الــ 21 عالمياً، وهي مومباي، ويبلغ عدد الأشخاص مالكي الثروات الفائقة المقيمين فيها 59400 شخص.

وتفوقت دبي في القائمة على مُدُن شهيرة مثل روما، سياتل، أوزاكا، بوسطن، كيوتو، ميامي، وفانكوفر، والتي جاءت في المراكز من الــ 22 إلى الــ 29، على التوالي.

وأفادت «سي إي أو ورلد» في تقريرها الذي أرفقته بالقائمة بأن عدد الأشخاص الأثرياء من فئة «السنتيمليونير»، أي فئة الأشخاص التي يمتلك الواحد منهم ثروة شخصية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقل، المقيمين في دبي حالياً يبلغ 206 شخص، بينما يقيم في دبي حالياً 15 ملياردير.

وكانت صدارة القائمة من نصيب نيويورك بعدد 340000 شخص من مالكي الثروات الفائقة، 724 سنتيمليونير، و58 ملياردير.

وجاءت طوكيو، منطقة «خليج سان فرانسيسكو» الأميركية، لندن، وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى الخامس، على التوالي.

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