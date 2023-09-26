«بريسايت» تعين «كيو» مزوداً للسيولة لتعزيز أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بريسايت، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تعيين كيو لصناعة السوق (QMM) مزوداً للسيولة سعياً لتعزيز تداولات سهم بريسايت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب اتفاقية توفير السيولة المبرمة بين الطرفين، بدأت «كيو لصناعة السوق» بتوفير السيولة لأسهم بريسايت، وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين بما يتوافق مع اللوائح التي وضعها سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وضمان سوق منظم وتعزيز ثقة المستثمرين في أسهم «بريسايت» المتداولة للعامة. وقد تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر مارس الماضي عبر طرح أولي تجاوز الاكتتاب فيه مقدار 136 مرة في المجموع. وقد حقق الاكتتاب العام عائدات بلغت حوالي 496 مليون دولار (1.822 مليار درهم).

تأسست شركة بريسايت في العام 2020 وطورت خبرة عميقة في البيانات الضخمة وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول تقوم بتجميع المعلومات وتوليد رؤى لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مؤثرة وتحويل أكبر تحديات اليوم إلى فرص قيمة.

وعملت «بريسايت» مع حكومة أبوظبي خلال جائحة كوفيد 19 لإعداد نظام لتتبع المخالطين والتحكم بانتشار الجائحة، كما دعمت أمن وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي لضمان تمكن 24 مليون زائر من حضور الحدث بأمان وسلامة، ودخلت في شراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة من أجل توفير منصات متعددة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة لدى جميع الجهات الحكومية في أبوظبي.

وأخيراً، وقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع «بريسايت» لتطوير منصة للاستجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحالات الإنسانية والطبية والطوارئ والأزمات، والتي ستدعم خدمات الطوارئ في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي، عززت «بريسايت» برامج التحول الرقمي الوطنية لدى الجهات الحكومية في السنغال وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجزر المالديف، كما عززت جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم شراكات القطاع الخاص من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يسرنا جداً تعيين كيو لصناعة السوق مزوداً للسيولة. فهذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز حركة التداول بما يضمن استفادة مستثمرينا من تجارب التداول السلسة ويؤدي بالتالي إلى أسهم أكثر جاذبية».

وقال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو لصناعة السوق»: «يشرفنا أن نتعاون مع شركة ذات تفكير مستقبلي مثل بريسايت. فرؤيتنا المشتركة لأسواق مستقرة وشفافة وفعالة سوف تفيد المستثمرين بلا شك وتعزز الثقة في النظام التجاري لسوق أبوظبي للأوراق المالية».

الجدير بالذكر أن كيو لصناعة السوق أطلقت في العام 2020 لزيادة سيولة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتلعب الشركة دوراً فعالاً في تعزيز السيولة وتحسين جودة السوق تشجيعاً ومشاركة أكبر في نشاط التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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