«أڤيڤا» تطرح حلولها للبرمجيات الصناعية في «أديبيك 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أڤيڤا، المتخصصة عالمياً في البرمجيات الصناعية، في دعم الجهود الرامية إلى مستقبل بيئي أفضل خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2023) – أحد أكبر الفعاليات العالمية وأكثرها تأثيراً في قطاع الطاقة. وستسلط أڤيڤا الضوء على الحلول الرقمية التي تتيح للشركات الصناعية تسريع انتقال الطاقة ودعم تخفيض الانبعاثات بشكل قابل للقياس، بما يشمل كذلك القطاعات التي تتسم بانبعاثات الكربون المرتفعة.

وقال كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا والذي يقود وفدها المشارك في أديبيك: «نعمل على تمكين الفرق والشركات الصناعية للتعاون خارج النطاق المكاني عبر البيانات المتكاملة، لنحقق المرئيات التي تقود إلى تعزيز الكفاءة وتخفيض الفوائض. فنحن نعتبر ذلك بمثابة بصمتنا التقنية وركيزة استراتيجيتنا للاستدامة، والمجال الذي نمتلك فيه الفرصة الأكبر لدفع عجلة التغيير الإيجابي كشركة للبرمجيات».

وأضاف: «تعزز مشاركتنا في أديبيك 2023 التزامنا تجاه تزويد القطاعات بالمعلومات والمرئيات الموثوقة التي تدعم الاستخدام المسؤول للموارد وتسرّع وصولهم إلى صافي الانبعاث الصفري».

وسيتحدث كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا، حول دور التقنيات الرقمية كعوامل تمكين رئيسية لانتقال الطاقة، وذلك خلال جلسة بعنوان «التوسع في استخدام التقنيات لضمان كفاءة واستدامة الانتقال» خلال مؤتمر أديبيك 2023 الاستراتيجية يوم 4 أكتوبر، في جلسة من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحاً.

ويستمر التركيز على الاستدامة كأولوية أساسية تتجاوز اجتماعات مجالس الإدارة، وفقاً لما أكدته جوانا مينجاي، المدير الأول للاستدامة في أڤيڤا والتي ستكون ضمن وفد الشركة، حيث قالت: «يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التقنيات الرقمية المطبقة على نطاق واسع ستمثل فرصة لتخفيض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% بحلول العام 2050، وترغب أڤيڤا في دعم عدد متزايد من العملاء في تطوير الخطوط الأساسية والمستهدفات لتوفير وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وأضافت: «يعد إلهام عملائنا لتحويل الآثار البيئية والاجتماعية لأعمالهم واحداً من أبرز أهدافنا، وستقوم أڤيڤا خلال فعاليات أديبيك بعرض كيفية استخدام منتجي الطاقة للحلول الرقمية الموثوقة والآمنة من أجل تقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة في سلاسل قيمة الطاقة المعاصرة».

«تسهم برمجياتنا في انتقال الطاقة بطريقتين، وهما: المساعدة في تسريع تنفيذ حلول الطاقة النظيفة كالرياح والشمس، والطاقة النووية والتزويد الدوراني، إلى جانب مساعدة الرواد في تسريع تطبيق التقنيات النظيفة الجديدة مثل الهيدروجين النظيف والأمونيا والوقود الحيوي المتقدم وأنظمة احتجاز واستخدام وتخزين الكربون».

واختتمت حديثها بالقول: «تمكن منتجاتنا العملاء من جعل مشاريعه أكثر استدامة من خلال تحسين الكفاءة وتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل النفايات وتحسين دوران الاقتصاد. وأتطلع إلى المشاركة في أديبيك إلى جانب المختصين بقطاع الطاقة لنعمل معاً على تحديد الوسائل المبتكرة لتخفيض الانبعاثات بسرعة أكبر».

وسيضم وفد أڤيڤا كذلك كلاً من راشيش مودي، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية وتحقيق خطط الأعمال، والذي سيتحدث خلال المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع الساعة 15:30 – 16:00 يوم 2 أكتوبر في جلسة عنوانها «إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع»، إلى جانب سو كوينسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وسارا فولبي، النائب الأول للرئيس لشؤون التسويق المؤسسي والإقليمي، وإيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونايف بوشعيا، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه قال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أڤيڤا: «من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الهيدروجين، وتبني التقنيات النظيفة لإنتاجه، إلى دعم الجهود العالمية لتخفيض انبعاثات الكربون وخصوصاً في القطاعات الأكثر صعوبة كالصناعات الثقيلة والنقل. وستلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً كبيراً في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى العالمي وسلسلة الإمداد الخاصة به، كما إن وفرة الطاقة الشمسية ذات التكلفة المنخفضة تعني أن معظم المنطقة تتمتع بأفضليات كبيرة للإنتاج في الطاقات الخضراء. إنها مرحلة حافلة بالإمكانات ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا القطاع الواعد وفي مقدمة الابتكار». ومن الجدير بالذكر أن فيدوتوف سيتحدث خلال المؤتمر الاستراتيجي للهيدروجين يوم 4 أكتوبر الساعة 11:30 – 12:00 في جلسة حول «بناء سلاسل الإمداد المرنة لاقتصاد الهيدروجين».

وتستعرض أڤيڤا خلال الفعالية مجموعتها الكاملة من الحلول الرقمية المتطورة عبر ثلاثة عروض تسلط الضوء على ما يلي:

• كيف يمكن لمنظومة متكاملة تعتمد على مركز بيانات أڤيڤا أن تحيي مفهوم الإمارات المترابطة، بينما تدعم انتقال الطاقة في الإمارات والشرق الأوسط (ركن صياغة المستقبل المترابط).

• كيف يساعد التناغم بين حلول EcoStruxure من شنايدر إلكتريك وحلول أڤيڤا في تصميم وبناء وتشغيل المصانع الأكثر كفاءة، والتي تجمع بين كفاءة العمليات والطاقة (ركن تصميم وبناء المستقبل).

• كيف يمكن لتزويد العامل المتصل بأكبر قدر من المعلومات لكفاءة اتخاذ القرار أن يسهم في تحسين كفاءة وفعاليات العمليات التشغيلية في منظومة الطاقة (ركن تشغيل وتحسين المستقبل).

سيقوم خبراء أڤيڤا بعرض برمجيات الشركة الرائدة، ومنها تقنية التوأمة الرقمية من أڤيڤا التي تساعد في تحقيق أداء متفوق في حيادية الكربون، ومنتجات تحسين سلسلة القيمة، وحلول إدارة أداء الأصول، وغيرها. كما ستتاح الفرصة للحاضرين لرؤية مركز العمليات الموحدة من أڤيڤا وكيف يوفر رؤية شمولية لعمليات المصنع، مع التركيز على عرض مصادر الطاقة والاستهلاك وبيانات انبعاث غازات الدفيئة.

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