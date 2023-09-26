«سينوترانس» الصينية تؤسس أول مركز لها بالمنطقة في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «سينوترانس ليمتد» Sinotrans Limited، الشركة التابعة ومنصة الخدمات اللوجستية الوحيدة لمجموعة الشركات التجارية الصينية، لتأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وذلك في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، في إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وأقيم حفل التوقيع بحضور لي شو هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومياو جيانمين، رئيس مجموعة الشركات التجارية الصينية، وسونغ رونغ، المدير التنفيذي ورئيس شركة «سينوترانس ليمتد». ووقع الاتفاقية كل من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وبان سانشينغ، مدير عام شركة «سينوترانس أوفرسيز ديفيلوبمنت ليمتد»، في جناح الصين بمدينة إكسبو.

قطاعات رئيسية

وتأسست «سينوترانس» في عام 2002، كما أنها مدرجة في بورصة هونغ كونغ للأسهم. وتقدم هذه الشركة مجموعة كاملة من الخدمات عبر ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية، وهي: الوكالات وأنشطة الأعمال ذات الصلة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، والأعمال الإلكترونية التي توفر من خلالها حلول وخدمات سلسلة التوريد الشاملة. وتشمل حلولها دمج الشحن البحري والجوي والبري والسكك الحديدية، ووكالات الشحن، وأنشطة التخزين والتوزيع، والخدمات الطرفية لتوجيه شحنات العملاء إلى وجهاتها المحددة بسرعة وكفاءة وأمان.

وقال خليفة الزفين: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسية في الصين. إننا في دبي الجنوب نحرص على التوافق مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من الخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين. لقد صمّمت منظومة دبي الجنوب لاستيعاب الشركات العالمية، وسنعمل مع شركة «سينوترانس» لمساعدتها على التطور والازدهار ودعم خطط نموها».

حلول مثالية

وقال سونغ رونغ من «سينوترانس»: «تمتاز المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب بموقعها الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية المتقدمة، وما تقدمه من حلول أعمال مثالية، لتكون بذلك جاهزة لتلبية متطلباتنا وتعزيز هدفنا المتمثل في التواصل مع أسواق جديدة مع دخولنا إلى الشرق الأوسط. إننا على ثقة من أن توسعنا الجديد سيوفر حلولاً لوجستية مباشرة وفعالة للشركات على مستوى العالم.»

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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