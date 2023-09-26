منتدى «أونكتاد» في أبوظبي يستكشف دور الاستثمار في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يسلط منتدى الاستثمار العالمي أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر المقبل، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصوغ سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة بحضور ما يزيد على 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية.

وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.

وقالت موزة عبيد الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ تمكين المرأة، إذ تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي.

ونعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة».

وأشارت إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومن ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشروعات الداعمة للمساواة بين الجنسين، مثل مشروعات التعليم والتدريب، ومشروعات دعم المرأة في قطاع الأعمال.

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