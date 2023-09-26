مجموعة «ألِف» تطلق برجاً خامساً في الممشى رسيل

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري بالشارقة، إطلاق برجها السكني الخامس «درب 5»، ضمن الممشى رسيل (المنطقة 3) في الشارقة. ويتألّف البرج من 199 شقةً سكنيةً. ويتميز بإطلالات على مسطحات مائية وأحواض سباحة للترفيه العائلي، مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم.

وقالت ألِف: إطلاق «درب 5» يتماشى مع الخطط التطويرية والتوسعية بالشارقة، بما يجسد النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام. ويضم الممشى رسيل (المنطقة 3) بالشارقة، 13 مبنى و2100 وحدة سكنية.

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