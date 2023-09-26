«لندن جيت» تعلن إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت لندن جيت، شركة التطوير العقاري، إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الفاخرة في دبي. وتستعد لندن جيت حالياً للاحتفال بإنجاز مشروع «مايا 5»، الذي شارف على الانتهاء. كما أعلنت لندن جيت عن مشروعي نادين وبرج سكني في مرسى دبي.

وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي للشركة، إن لندن جيت تمثل جسراً يربط أناقة لندن بروح دبي المفعمة بالحياة بكل سلاسة. وتتميز مشاريعنا العقارية بالمزج بين التقاليد والحداثة. ونوهت بأن لندن جيت أثبتت وجودها بقوة في سوق دبي من خلال الالتزام بمواعيد التسليم وخطط دفع سلسة.

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