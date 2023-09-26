3.7 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.32% أو ما يعادل 13.51 نقطة، في تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 4182.06 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ جلسة 23 يوليو 2015، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 3.7 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.87 مليار درهم في تداولات الجمعة الماضي إلى 701.59 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، لتتجاوز رسملة أسهم سوق دبي 700 مليار درهم.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 2 و1.4% على التوالي، في حين تصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 224.3 مليون درهم ليستحوذ السهم على 43.8% من سيولة السوق الإجمالية بختام جلسة أمس، ليغلق عند سعر 7.9 دراهم.

وارتفع في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس أسهم «دبي الوطنية للتأمين» 5.3%، و«بنك المشرق» 3.2%، و«بنك السلام - البحرين» 1.8%، و«دبي للاستثمار» 0.8%، و«الأنصاري للخدمات المالية» 0.85%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 6 ملايين درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 211.46 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 205.4 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9836.69 نقطة، متراجعاً بـ0.13%، أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 206.8 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 111.8 مليون درهم، مرتفعاً 0.29% ليغلق عند سعر 20.52 درهماً، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 96.2 مليون درهم.

وفي سوق، ارتفعت أسهم مجموعة أرام 14.6% و«هيلي القابضة» 14.3% بالحد الأقصى، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 12.2%، و«بالمز الرياضية» 9%، و«العين اﻷهلية للتأمين» 4.5%، وزاد «الدار العقارية» 2.4%، فيما استقر سهم «أبوظبي الأول» عند 13.56 درهماً.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين أكثر من 1.6 مليار درهم، توزعت بين 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و511.9 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 22.8 ألف صفقة شملت 336.2 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 133.7 مليون سهم في سوق دبي و202.56 مليون سهم في سوق أبوظبي.

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